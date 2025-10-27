Cazzu

Ángela Aguilar comparte inesperado mensaje en medio del enfrentamiento de Nodal y Cazzu

La cantante publicó una fotografía de una importante misiva, esto justo cuando su esposo y la argentina están en conflicto por sus diferentes versiones de lo que pasa con el cuidado de su hija, Inti.

Por:Dayana Alvino
Por:Dayana Alvino
Video Cazzu se ríe ante “millones” que Nodal asegura le da para Inti y le lanza dura advertencia

Ángela Aguilar sorprendió al compartir un inesperado mensaje justo cuando su esposo, Christian Nodal, se encuentra enfrentado con su ex, Cazzu.

Hasta el momento, la hija de Pepe Aguilar no ha brindado una postura oficial acerca del conflicto que actualmente mantienen su marido y la argentina.

Ángela Aguilar revela mensaje

Sin embargo, la madrugada de este 26 de octubre, Ángela Aguilar publicó en su canal de difusión de WhatsApp una inusual misiva.

Se trata de un letrero que recibió mientras se encontraba presenciando el concierto que Christian Nodal ofrecía en un recinto en Monterrey, México.

“Vean lo que me dieron”, escribió, junto a varios emojis de carita llorando, para explicarle a sus admiradores antes de colgar la instantánea.

“Que nunca apaguen tu voz”, se lee en la hoja que le entregaron, aparentemente acompañada de varios ramos de rosas.

La intérprete de ‘Qué Agonía’ no destapó si la persona que le dio dicho papel le aclaró el motivo por el que le dedicaba esas exactas palabras.

Ángela Aguilar compartió el mensaje que le dieron.
Ángela Aguilar compartió el mensaje que le dieron.
Imagen Ángela Aguilar/WhatsApp

Así es el conflicto entre Nodal y Cazzu

La ‘guerra’ de comentarios entre Christian Nodal y Cazzu se desató luego de que ella aseverara que él no le habría firmado el permiso que necesitaba para que pudiera viajar con Inti, hija de ambos, fuera de Argentina.

En un comunicado, el cantautor no sólo aseguró que “nunca” se ha negado a dar la autorización, sino que arremetió en contra de ‘La Jefa’.

El compositor afirmó que la rapera, con sus declaraciones, “recurre a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos”, lo que “daña a la menor”.

También indicó que ha “cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas” para con Inti, “aportando” para ella “sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos”.

La tarde de este domingo, Julieta, nombre real de la artista, reaccionó a lo que él manifestó: “Me parece un descaro”.

“Me siento muy atacada y me resulta muy violento”, admitió ante la cámara de El Gordo y La Flaca, “no me queda más que seguir trabajando y esperar que en algún momento esto se torne mejor para todo el mundo”.

Al ser cuestionada por el alegado dinero que le da de manutención, ella se rio y replicó: “Que me digan a dónde fueron, por favor”.

