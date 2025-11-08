Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confirma fecha de su boda religiosa con Nodal: esto reveló

Ángela Aguilar y Christian Nodal sellarán su amor ante los ojos de Dios en 2026, dos años después de su boda espiritual en Roma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Video que confirmaría que Ángela Aguilar se casó escondería detalle sobre la supuesta boda con Nodal

Ángela Aguilar por fin reveló que ya hay planes para su boda religiosa con Christian Nodal y compartió la fecha.

La hija de Pepe Aguilar tuvo un breve encuentro con sus seguidores antes de su concierto en San Antonio, Texas, que forma parte de 'Libre Corazón Tour', y fue ahí que invitó a algunos de ellos a que asistieran a su unión matrimonial.

"Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia", dijo tras la sorpresa de los fans. "¿Puedo ser padrino?", preguntó uno de ellos. "A ver si te deja mi marido más bien", respondió sonriendo la cantante.

Aunque no compartió la fecha exacta, en agosto Nodal confirmó a Adela Micha que el 29 de mayo de 2024 se casó con Ángela en una boda espiritual en Roma.

"Se dio todo, se dio todo. Entonces, que llamo al joyero, que llamo a un amigo… Nunca fue planeado (…) En el avión (dije): 'Ella es… ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir (…) entonces, organizo una boda espiritual porque no se podía la legal", reveló a la periodista mexicana.

La boda civil de Ángela Aguilar y Nodal

La pareja contrajo matrimonio por lo civil el 24 de julio de 2024 en una ceremonia privada en una lujosa hacienda de Morelos, México.

Aunque aún no se ha confirmado el lugar exacto de la boda, se especula que podría llevarse a cabo en El Zoyate, el rancho de la familia Aguilar.

La unión religiosa marcará el tercer capítulo en la historia de amor de Ángela y Christian, quienes han demostrado que su relación va más allá de los reflectores y las polémicas.

Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalBodas de famososCelebridadesFamososLatin GRAMMY

