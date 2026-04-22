Ángela Aguilar Ángela Aguilar reaparece en medio de la polémica: esto hizo tras presunta separación de Nodal La cantante se mostró emocionada ante su regreso a la musica en medio de los rumores que rodean su matrimonio con Christian Nodal.



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Video ¿Ángela supuestamente estaría distanciada de Pepe Aguilar por culpa de Nodal?, esto reportan

Ángela Aguilar reapareció en medio de la polémica por su presunta separación de Christian Nodal. Desde hace días, la prensa mexicana reporta que la pareja estaría enfrentando una crisis matrimonial a punto de celebrar dos años de casados.

Este martes 21 de abril, la cantante regresó a la escena musical con ‘China de los Ojos Negros’, un tema que rinde homenaje al legado de su abuelo, don Antonio Aguilar.

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Al respecto, la hija de Pepe Aguilar se dijo emocionada por volver a sus raíces, pero sobre todo, de dar voz a uno de los temas que hicieron famoso a su abuelo, quien es considerado una figura fundamental de la música ranchera.

“Cantar ‘La China de los Ojos Negros’ siempre me lleva de vuelta a mis raíces. Este es un proyecto que mantiene viva la música mexicana a través de nuevas voces, donde cada quien la interpreta desde su propia historia. Para mí, ser parte de esto es un honor profundamente especial y único”, dijo en un comunicado.

Ángela Aguilar canta 'China de los Ojos Negros' en homenaje a su abuelo, don Antonio Aguilar. Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Ángela Aguilar estaría “disociada”

Desde el pasado 8 de abril, Ángela Aguilar se mantiene alejada de sus redes sociales. La cantante se habría tomado la decisión de “desconectarse” en medio de controversia que generó el video ‘Un Vals’ de Christian Nodal, ya que en su proyecto aparece una mujer supuestamente parecida a Cazzu.

Ante los rumores de una presunta separación, Jomari Goyso, quien es muy cercano a la cantante, aseguró que tanto ella como el intérprete de ‘Adiós Amor’ se encontraban “bien”.

“Yo el fin de semana hablé con ellos y están en su casa felices. Eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también, eso yo lo viví”, dijo Despierta América el 20 de abril.

“Hay una era en la que es importante desconectarse porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera y, obviamente, se apoyan en una trayectoria de sus vidas”, insistió.

El periodista Álex Rodríguez coincidió con la versión del presentador español. Durante la emisión de ¡Siéntese Quien Pueda! de este 21 de abril, declaró que la pareja se encontraba “bien” y “en casa”.