Christian Nodal Nodal y Ángela Aguilar habrían tomado drástica decisión en medio de rumores de separación La pareja se encuentra en el ojo público desde la polémica que se generó alrededor del estreno del video ‘Un Vals’, donde su protagonista dividió opiniones por su aparente parecido a Cazzu, ex del sonorense.



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Video ¿Ángela supuestamente estaría distanciada de Pepe Aguilar por culpa de Nodal?, esto reportan

Christian Nodal y Ángela Aguilar habrían tomado drástica decisión en medio de rumores de una supuesta separación.

El periodista Álex Rodríguez reveló en ¡Siéntese Quien Pueda! que, aunque la pareja se encuentra “bien”, ambos habrían implementado un mecanismo de defensa para contrarrestar, de alguna manera, todo lo que se especula sobre su vida privada.

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“Me dicen que la pareja está bien, está en su casa, pero están disociados con tanto golpe porque esto es insoportable”, declaró el 21 de abril en el show.

Aunque el presentador no dio mas detalles sobre la presunta decisión del intérprete de 'Adiós Amor' y la hija de Pepe Aguilar de mantenerse lejos de la polémica, apoyó la versión de Jomari Goyso, quien un día antes declaró en Despierta América que la pareja no estaba separada, pero sí desconectada.

“Yo personalmente… yo el fin de semana hablé con ellos y están en su casa felices. Eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también, eso yo lo viví”, dijo.

“Hay una era en la que es importante desconectarse porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera y, obviamente, se apoyan en una trayectoria de sus vidas”, sentenció.

¿Qué ocurre entre Nodal y Ángela Aguilar?

El viernes 17 de abril, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó en su programa ‘De Primera Mano’ que, según “sus fuentes”, estarían “separados Christian Nodal y Ángela Aguilar”. Sin embargo, no reveló más detalles.

"Yo espero que puedan saltar este problema por ellos. En el casado, casa quiere, y no es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal, que está teniendo problemas con su papá, con su mamá, con la disquera, siga ahí", mencionó.

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Un día después, People en Español publicó que la pareja sí estaba atravesando por una crisis en su relación. Según su fuente, Ángela Aguilar “habría salido de la casa” que comparte con Nodal porque "algo pasó".

Una de las posibles y supuestas causas de la crisis sería el escándalo del video 'Un vals', del que Nodal pareció deslindarse horas después de iniciarse la controversia.