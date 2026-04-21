Christian Nodal

Nodal y Ángela Aguilar habrían tomado drástica decisión en medio de rumores de separación

La pareja se encuentra en el ojo público desde la polémica que se generó alrededor del estreno del video ‘Un Vals’, donde su protagonista dividió opiniones por su aparente parecido a Cazzu, ex del sonorense.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video ¿Ángela supuestamente estaría distanciada de Pepe Aguilar por culpa de Nodal?, esto reportan

Christian Nodal y Ángela Aguilar habrían tomado drástica decisión en medio de rumores de una supuesta separación.

El periodista Álex Rodríguez reveló en ¡Siéntese Quien Pueda! que, aunque la pareja se encuentra “bien”, ambos habrían implementado un mecanismo de defensa para contrarrestar, de alguna manera, todo lo que se especula sobre su vida privada.

PUBLICIDAD

“Me dicen que la pareja está bien, está en su casa, pero están disociados con tanto golpe porque esto es insoportable”, declaró el 21 de abril en el show.

Aunque el presentador no dio mas detalles sobre la presunta decisión del intérprete de 'Adiós Amor' y la hija de Pepe Aguilar de mantenerse lejos de la polémica, apoyó la versión de Jomari Goyso, quien un día antes declaró en Despierta América que la pareja no estaba separada, pero sí desconectada.

Más sobre Christian Nodal

Niurka Marcos sale en defensa de Ángela Aguilar: dice que quienes la atacan tienen “vísceras vacías"
2 mins

Niurka Marcos sale en defensa de Ángela Aguilar: dice que quienes la atacan tienen “vísceras vacías"

Univision Famosos
Ángela Aguilar habría decidido “regresar” con Nodal tras supuesta separación: Pepe Aguilar estaría “enojado”
2 mins

Ángela Aguilar habría decidido “regresar” con Nodal tras supuesta separación: Pepe Aguilar estaría “enojado”

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar ¿están felices? Jomari Goyso habla sobre rumores de separación
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar ¿están felices? Jomari Goyso habla sobre rumores de separación

Univision Famosos
¿Quién se habría salido de casa, Ángela o Nodal? Las distintas versiones y detalles
2 mins

¿Quién se habría salido de casa, Ángela o Nodal? Las distintas versiones y detalles

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar se divorcia? Pepe Aguilar habría reclamado a Nodal por dejarla en "ridículo"
2 mins

¿Ángela Aguilar se divorcia? Pepe Aguilar habría reclamado a Nodal por dejarla en "ridículo"

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar "es verdad" que estarían en "crisis": nuevos detalles de supuesta separación
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar "es verdad" que estarían en "crisis": nuevos detalles de supuesta separación

Univision Famosos
Nodal y Ángela estarían separados: resurge información sobre el presunto millonario contrato prenupcial
2 mins

Nodal y Ángela estarían separados: resurge información sobre el presunto millonario contrato prenupcial

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras polémica con video ‘Un Vals’, reportan
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar estarían separados tras polémica con video ‘Un Vals’, reportan

Univision Famosos
Modelo del video de Nodal inicia “proceso legal” tras acusar presuntas presiones del equipo del cantante
2 mins

Modelo del video de Nodal inicia “proceso legal” tras acusar presuntas presiones del equipo del cantante

Univision Famosos
Leonardo Aguilar se deja ver muy feliz junto a su novia en medio de la polémica familiar
1 mins

Leonardo Aguilar se deja ver muy feliz junto a su novia en medio de la polémica familiar

Univision Famosos

“Yo personalmente… yo el fin de semana hablé con ellos y están en su casa felices. Eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también, eso yo lo viví”, dijo.

“Hay una era en la que es importante desconectarse porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera y, obviamente, se apoyan en una trayectoria de sus vidas”, sentenció.

¿Qué ocurre entre Nodal y Ángela Aguilar?

El viernes 17 de abril, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó en su programa ‘De Primera Mano’ que, según “sus fuentes”, estarían “separados Christian Nodal y Ángela Aguilar”. Sin embargo, no reveló más detalles.

"Yo espero que puedan saltar este problema por ellos. En el casado, casa quiere, y no es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal, que está teniendo problemas con su papá, con su mamá, con la disquera, siga ahí", mencionó.

PUBLICIDAD

Un día después, People en Español publicó que la pareja sí estaba atravesando por una crisis en su relación. Según su fuente, Ángela Aguilar “habría salido de la casa” que comparte con Nodal porque "algo pasó".

Una de las posibles y supuestas causas de la crisis sería el escándalo del video 'Un vals', del que Nodal pareció deslindarse horas después de iniciarse la controversia.

Sin embargo, también hay rumores de que el intérprete de ‘Adiós Amor’ le habría sido infiel a la hija de Pepe Aguilar con una mujer dominicana, según declaró Javier Ceriani.

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarSeparacionesParejas de famososMatrimonioEscándalos de famososEscándalo de CelebridadesPolémicas de famososFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Doménica Montero
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX