Christian Nodal

Nodal y Ángela Aguilar ¿están felices? Jomari Goyso habla sobre rumores de separación

Jomari Goyso dio a conocer cómo habría pasado la pareja el fin de semana en medio de rumores de una presunta separación. El presentador de Despierta América hizo FaceTime con Christian Nodal y Ángela Aguilar.

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Por:Elizabeth González
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Video Jomari Goyso revela si Ángela Aguilar y Nodal están separados

Christian Nodal y Ángela Aguilar “están en su casa felices”, declaró tajante Jomari Goyso la mañana de este lunes 20 de abril en Despierta América.

El presentador reaccionó a la versión de su amiga estaría pasando por una crisis en su matrimonio con el sonorense, luego de la polémica que se generó alrededor del estreno del video ‘Un Vals’, donde su protagonista dividió opiniones por su aparente parecido con Cazzu.

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“Yo personalmente… yo el fin de semana hablé con ellos y están en su casa felices. Eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también, eso yo lo viví”, señaló.

Jomari Goyso dejó entrever que la pareja había tomado la decisión de alejarse de las redes sociales luego de que comenzaran los rumores sobre una aparente separación. Sin embargo, insistió en que ambos se apoyan en sus carreras.

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“Hay una era en la que es importante desconectarse porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera y, obviamente, se apoyan en una trayectoria de sus vidas”, agregó.

En ese sentido, el presentador de Despierta América señaló que tuvo oportunidad de hablar con Ángela Aguilar y Christian Nodal por Facetime durante el fin de semana y, aunque no dio detalles de la conversación que sostuvieron, insistió en que ambos se encontrarían “felices”.

“Yo el viernes hablé con ellos y el sábado hice FaceTime. Estaban en su casa felices… y no me voy a vivir con ellos porque todavía no tienen caballos”, sentenció.

¿Qué ocurre entre Nodal y Ángela Aguilar?

El viernes 17 de abril, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó en su programa ‘De Primera Mano’ que, según “sus fuentes”, estarían “separados Christian Nodal y Ángela Aguilar”. Sin embargo, no reveló más detalles.

"Yo espero que puedan saltar este problema por ellos. En el casado, casa quiere, y no es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal, que está teniendo problemas con su papá, con su mamá, con la disquera, siga ahí", mencionó.

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Un día después, People en Español publicó que la pareja sí estaba atravesando por una crisis en su relación. Según su fuente, Ángela Aguilar “habría salido de la casa” que comparte con Nodal porque "algo pasó".

Una de las posibles y supuestas causas de la crisis sería el escándalo del video 'Un vals', del que Nodal pareció deslindarse horas después de iniciarse la controversia.

Sin embargo, también hay rumores de que el intérprete de ‘Adiós Amor’ le habría sido infiel a la hija de Pepe Aguilar con una mujer dominicana, según declaró Javier Ceriani.

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