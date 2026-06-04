Pepe Aguilar

¿Pepe Aguilar y su sobrina Majo podrían trabajar juntos y poner fin a su distanciamiento?: esto dijo él

El cantante acabó con dudas sobre una posible colaboración con su sobrina Majo Aguilar, quien podría ser parte de un segundo homenaje a su padre, Antonio Aguilar.

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Por:Elizabeth González
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Pepe Aguilar y su sobrina Majo Aguilar podrían trabajar juntos y poner fin al distanciamiento del que habló la cantante en enero de 2025.

A su llegada a la Ciudad de México, el intérprete de ‘Miedo’ habló con emoción sobre el disco tributo que realizó en honor a su padre, Antonio Aguilar, y del que forman parte artistas como Alfredo Olivas, Carin León, Chuy Lizárraga, Luis R. Conriquez, Banda MS, Ángela y Leonardo Aguilar, Lucero, Banda El Recodo, Carlos Rivera, Edén Muñoz y Antonio Aguilar Jr.

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“Estamos con mucha alegría de poder presentar este disco lleno de artistas, admiradores de Antonio Aguilar. Es un gran honor que haya 16 cantantes dentro de este primer homenaje, seguramente se unirán muchos más”, declaró a ‘Junket Entretenimiento’ el 3 de junio.

“Se quedó mucha gente afuera y estamos muy contentos de que la gente lo esté recibiendo como lo está recibiendo”, agregó.

¿Pepe Aguilar y Majo Aguilar juntos?

En ese sentido, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre la ausencia de Majo Aguilar en este álbum, a lo que el cantante dejó entrever que, posiblemente, ella podría participar en una segunda parte.

“Están muchos artistas… vamos a hacer mucho trabajo… seguramente habrá más y Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro y, seguramente, estará. En este no estuvo, pero va a haber más, así es que sí”, subrayó.

Majo confirma distanciamiento con la dinastía Aguilar

Las declaraciones de Pepe Aguilar se dan a más de un año de que Majo Aguilar confirmara que se encontraba distanciada de su tío Pepe y de su prima, Ángela, luego de que en redes sociales recibiera comentarios negativos sobre ellos.

Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia. Hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto. Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela, voy a hablar de ellos porque son de los que más se habla, no sean importantes en mi vida”, dijo el 20 de enero de 2025.

“Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios”, subrayó. "No voy a bloquear mi sección de comentarios porque no, pero quiero decirles que siempre el mejor camino es el del amor", precisó.

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