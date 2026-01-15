Christian Nodal Hermana de Nodal estaría buscando independizarse económicamente de él: este sería su objetivo Amely estaría buscando la manera de independizarse económicamente de su hermano, de quien supuestamente se encuentra distanciada desde que él se casó con Ángela Aguilar.



Video Hermana de Nodal responde a quien pide le dé "consejos" al cantante en medio de polémicas

Hermana de Christian Nodal estaría buscando independizarse económicamente del cantante, según reportes.

De acuerdo con la periodista costarricense Adri Toval, Amely habría comenzado a hacer transmisiones en vivo desde diferentes plataformas con el supuesto objetivo de convertirse en ‘influencer’ y, presuntamente, dejar de depender de su hermano.

“La hermana de Christian Nodal últimamente ha estado haciendo en vivos en TikTok y, además abrió una página en Instagram”, comentó el 13 de enero en su canal de YouTube.

“La razón, según me comentan, es que Amelí, supuestamente, no tiene trabajo y necesita independizarse del dinero de Christian Nodal, así que ahora está intentando posicionarse como influencer”, insistió.

La comunicadora no dio más detalles sobre este supuesto emprendimiento de Amely Nodal. Sin embargo, desde mediados de 2025 sus redes sociales han registrado actividad, sobre todo, su cuenta de TikTok.