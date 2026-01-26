Cazzu

Cazzu en polémica por supuestamente dar mate a su hija Inti: "Es una bebida peligrosa"

La cantante compartió una nueva fotografía de su hija Inti en la que aparentemente la pequeña está bebiendo mate. La imagen levantó polémica por las características de la bebida y sus posibles efectos en niños pequeños.

Cazzu estaría en polémica por supuestamente dar una bebida “peligrosa” a Inti, su hija con Christian Nodal.

A través de sus historias de Instagram, la cantante mostró a la pequeña, de 2 años, sosteniendo entre sus manos un mate de calabaza a base de madera, decorado con bandas metálicas ornamentadas y pequeñas flores.

Aunque la fotografía fue aplaudida por algunos internautas en varias cuentas de Instagram, otros criticaron a Cazzu, por supuestamente darle a beber esta infusión tradicional de Argentina.

“Los bebés y niños pequeños como Inti, que tiene 2 años, no deberían tomar mate, ya que esta bebida contiene cafeína y, según información, la cafeína en niños puede causar nerviosismo, taquicardia, irritabilidad y problemas de sueño”, declaró la periodista Adri Toval el 25 de enero.

“El mate suele tomarse caliente, lo que también representa un riesgo de quemadura, por eso los pediatras recomiendan evitar bebidas con cafeína en menores de 5 a 6 años. Para la edad de Inti (…) El mate es una bebida peligrosa para niños menores”, declaró la influencer.

En la fotografía compartida por Cazzu, se puede ver a Inti sosteniendo entre sus manos un mate y, aparentemente, dando pequeños sorbos a través de una bombilla metálica. Sin embargo, no está claro cuál sería la bebida que estaría consumiendo la hija de Nodal.

Cazzu muestra nueva foto de Inti.
Cazzu muestra nueva foto de Inti.
Imagen Cazzu / Instagram

¿Qué es el mate?

De acuerdo con el sitio Instituto Nacional de la Yerba Mate, el mate argentino es una infusión tradicional a base de hojas de yerba mate que proviene de la planta Ilex Paraguariensis. Regularmente contiene cafeína y se consume en un recipiente del mismo nombre.

¿El mate es recomendado en niños?

La Academia Española de Nutrición y Dietética señala que, aunque existen creencias sobre los beneficios de las infusiones en los bebés como el caso de la manzanilla, tila o menta, “las recomendaciones médicas y los dietistas-nutricionistas desaconsejan” incluirlas en una dieta.

Según refiere María Marqués, asesora de lactancia especializada en alimentación durante el periodo perinatal, “las infusiones no aportan ningún valor nutricional significativo para los bebés”.

Señala que podrían “afectar negativamente a su crecimiento y desarrollo”. Incluso, asegura que “la preparación inadecuada de las infusiones con agua no hervida o hierbas contaminadas” podrían “suponer el contagio de la bacteria Clostridium botulinum, que causa el botulismo, “una enfermedad grave que puede afectar el sistema nervioso del bebé”.

De acuerdo con Paula Fuenzalida, nutricionista y docente de la Universidad del Desarrollo de Chile, el consumo de mate, al considerarse una infusión, está contraindicado en niños por su alto contenido de cafeína.

“A los efectos relacionados con el consumo de cafeína, como lo es el insomnio o alteraciones del sueño, aumento de la ansiedad o nerviosismo, irritabilidad, aceleración del ritmo cardíaco y en grandes cantidades, se suma que también puede interferir con la absorción de calcio, lo que es importante durante las etapas de crecimiento”, dijo a BioBio Chile en 2024.

La asesora de lactancia, María Marqués, estipula que, “aunque no es buena idea darles infusiones” a los menores de edad, “a partir del año y siempre bajo supervisión médica, se pueden introducir algunas de forma gradual” siempre y cuando sea en “pequeñas cantidades” y sin cafeína, como el mate.

“Se deben evitar las infusiones con hierbas de efectos estimulantes, como la teína o la cafeína, así como las que contengan azúcares añadidos”.

