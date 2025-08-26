Christian Nodal

Ángela Aguilar y Nodal no están separados: él ventila que su esposa se convirtió en su maestra

Los cantantes se dejaron ver como pocas veces en el rancho El Soyate, que por años fue propiedad de Antonio Aguilar y ahora es de la dinastía Aguilar.

Por:
Elizabeth González.
Ángela Aguilar y Christian Nodal no están separados. La pareja se dejó ver como pocas veces en el rancho El Soyate, en Zacatecas, México, propiedad que por años perteneció a Antonio Aguilar, luego de la polémica entrevista que el cantante ofreció a la periodista Adela Micha.

Este lunes 25 de agosto, el intérprete de ‘Adiós Amor’ compartió una serie de imágenes donde se deja ver cabalgando uno de los caballos de la dinastía Aguilar, posiblemente, ‘Troyano’, el primer corcel de su esposa.

En una de sus publicaciones, Christian Nodal resaltó el apoyo de su esposa y, una vez más, el gran amor que siente por ella.

“Te amo, muchas gracias, maestra”, escribió el cantante al pie de su posteo, donde aparece chocando la palma de su mano con la de Ángela Aguilar.

Así reaparecieron Nodal y Ángela Aguilar en el rancho El Soyate, en Zacatecas, México.
Así reaparecieron Nodal y Ángela Aguilar en el rancho El Soyate, en Zacatecas, México.
Imagen Nodal / Instagram

Lo rumores de distanciamiento

Los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial o distanciamiento surgieron poco después de que se transmitiera la entrevista de Christian Nodal con la periodista Adela Micha en La Saga.

Según reportes, dicha conversación no habría sido del agrado de la joven cantante, lo que supuestamente derivó en una discusión entre ellos. Incluso, Jomari Goyso, uno de los mejores amigos de Ángela Aguilar, declaró en Despierta América que a su amiga “no le hubiera gustado” que esa entrevista saliera a la luz.

“Yo siento que a Ángela no le hubiera gustado nunca que esa entrevista pasara… esto lo digo yo personalmente, no me lo ha dicho ella, pero siento que no le hubiera gustado porque siento que ella es consciente que ya la gente ha comprado una historia, que no hay absolutamente nada que decir porque ya la gente no se cree nada, ya han perdido la confianza en todo”, declaró el 15 de agosto.

“Pienso que Nodal intentó arreglar la situación, pero como que ya no hay nada que arreglar porque la gente ya ha comprado una historia, entonces creo que es muy difícil. Igual él intenta defender a Ángela, pero sus palabras la gente las interpreta de otra manera muy diferente, entonces, para mí es un enredo que ya no hay nada más que decir, hay que continuar”, sentenció..


