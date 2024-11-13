¿Cuánto dinero tiene la familia Aguilar? Ángela creció rodeada de lujos

Video Pepe Aguilar y su vida de lujos: Mansiones, joyas y viajes exclusivos

En los últimos tiempos la familia Aguilar ha dado mucho de qué hablar en el medio del espectáculo, principalmente por el triángulo amoroso entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu.

A raíz de ello, muchos fans se han preguntado qué tan grande es la fortuna de esta reconocida familia del regional mexicano. Aquí te decimos todo lo que debes saber.

¿Qué negocios tiene Pepe Aguilar?



Pepe Aguilar tiene más de 20 discos de estudio, 4 premios Grammy y 4 Latin Grammy, ha vendido millones de álbumes, y recibe regalías por sus canciones y colaboraciones con otros artistas. Y eso sin mencionar los ingresos por sus giras en México y en Estados Unidos .

Pero más allá de ser un distinguido cantante, Pepe Aguilar es un hombre de negocios que ha sabido diversificar sus intereses.

A principios de los dos mil él fundó su propio sello discográfico, Equinoccio Records, con la intención de tomar las riendas de su propia música e impulsar las carreras de nuevos talentos.

En 2016 Pepe Aguilar formó junto a su esposa, Aneliz Álvarez, Machín Records, un Sello Discográfico Independiente que tiene por meta orientar el desarrollo integral de sus artistas.

Pepe Aguilar además tiene su propio canal de Youtube, en el que publica vlogs para conectar con sus fans, en el que tiene más de 400 videos que monetizan por vistas.

Aunque menos conocidos, Pepe Aguilar ha incursionado en otros tipos de negocios, como los Zapatos Pepe Aguilar y su marca de ropa, y es productor de caballos pura sangre en su rancho de Zacatecas, México.

Familia Aguilar Imagen Mezcalent/ Getty Images

¿Cuánto dinero se calcula que tiene la familia Aguilar?



La dinastía Aguilar viene desde Antonio Aguilar, quien de acuerdo con Celebrity Net Worth dejó una fortuna estimada de 20 millones de dólares tras fallecer a los 88 años en 2007.

Pepe Aguilar, hijo de Antonio Aguilar, tiene una fortuna aproximada de 10 millones de dólares según este mismo portal. Por otra parte, Ángela Aguilar, con 21 años, tiene una fortuna estimada de 2.5 millones de dólares de acuerdo con Celebrity Net Worth.

Es decir, sumando la fortuna de estas tres generaciones (el patrimonio de Antonio Aguilar, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar), la fortuna de la familia asciende a los 32.5 millones de dólares.

¿Cómo es la casa en donde creció Ángela Aguilar?



Ángela Aguilar creció junto a sus hermanos en el famoso rancho “El Soyate”, ubicado en el municipio de Tayahua, Zacatecas, México.

El lugar tiene miles de hectáreas, varios cuartos y una capilla con fotografías de Antonio Aguilar, a quien solía pertenecer el rancho.

Además tiene caballerizas, amplios jardínes, muebles clásicos y una enorme fuente con forma de flor, la cual fue construida especialmente para Flor Silvestre por órdenes de Antonio Aguilar.

En 2021 Ángela Aguilar hizo un recorrido a través de su habitación del rancho a través de su canal de Youtube. Se trata de un espacio amplio repleto de arte, como cuadros, discos, un piano, fotografías y muebles antiguos.

Así es la lujosa vida de Pepe Aguilar y su familia: viajes, ropa de diseñador y más



Se sabe que Pepe Aguilar compró una lujosa propiedad en Texas, Estados Unidos, la cual se especula que le costó alrededor de 3 millones de dólares.

El cantante presumió su hogar a través de sus redes sociales y mostró cómo es su estudio de grabación,las caballerizas, y las amplias áreas verdes.

Además, familia Aguilar disfruta de su fortuna con todo tipo de "gustitos". Pepe Aguilar ha dicho públicamente que él gasta su dinero en su familia:

No gasto en mujeres, no gasto en drogas, no gasto en juego. Yo gasto nada más que en mí: hoteles, comida, familia.



Y es que los Aguilar suelen hospedarse en hoteles de lujos, hacen viajes por diferentes partes del mundo, y visten con prendas exclusivas.

Basta con mencionar que Ángela Aguilar tiene un impactante guardarropas en el que además de tener caros vestidos típicos mexicanos bordados a mano, también tiene ropa de marcas de lujo, como Gucci o Birkin.

Pepe Aguilar junto a su esposa Aneliz Álvarez Alcalá y sus hijas Aneliz y Ángela Aguilar Imagen Instagram @pepeaguilar_oficial

Los lujos de "Gordo", el perro de Pepe Aguilar



“El gordo”, el adorable perrito de Pepe Aguilar , también goza de todo tipo de lujos. Es un pug que llegó a la familia en 2020 y la propia Ángela ha dicho que “es el hijo favorito de su papá”.

“Gordo” viaja por todo el mundo junto a su familia, y suele hacerlo en aviones privados. Tiene su propio guardarropa y disfruta de costosas comidas.

Para transportar a “Gordo” la familia Aguilar tiene bolsas Christian Dior, y su propio “Lamborghini”, una carriola en el que lo pasean.