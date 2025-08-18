“A Ángela no le hubiera gustado”: Jomari Goyso habla de la polémica entrevista de Nodal

Video Jomari Goyso opina de lo que dijo Nodal y Bis La Medium predice problemas para Ángela Aguilar

Jomari Goyso, uno de los mejores amigos de Ángela Aguilar, rompió el silencio sobre la polémica entrevista que Christian Nodal dio a la periodista Adela Micha, donde habla por primera vez sobre su ruptura con Cazzu y la manera en que comenzó su relación con la hija de Pepe Aguilar.

Para el presentador de Despierta América, a Ángela Aguilar “no le hubiera gustado” que esa entrevista saliera a la luz, ya que, cree, su amiga es consciente de que la gente se compró otra historia.

“Yo siento que a Ángela no le hubiera gustado nunca que esa entrevista pasara… esto lo digo yo personalmente, no me lo ha dicho ella, pero siento que no le hubiera gustado porque siento que ella es consciente que ya la gente ha comprado una historia, que no hay absolutamente nada que decir porque ya la gente no se cree nada, ya han perdido la confianza en todo”, declaró el 15 de agosto.

Sin entrar en detalles acerca de lo que estaría pasando, Jomari Goyso opinó sobre la decisión de Nodal de hablar del tema a más de un año de la polémica.

“Pienso que Nodal intentó arreglar la situación, pero como que ya no hay nada que arreglar porque la gente ya ha comprado una historia, entonces creo que es muy difícil”, dijo.

“Igual él intenta defender a Ángela, pero sus palabras la gente las interpreta de otra manera muy diferente, entonces, para mí es un enredo que ya no hay nada más que decir, hay que continuar”, insistió.

Por último, el experto en moda y belleza atribuyó esta situación a la influencia de las redes sociales y puso un ejemplo.

“Mucha gente, a día de hoy, sigue pensando que Ángela escribió un texto que dice: ‘Soy fan de tu relación’, y eso es una mentira cien por cien. ¿Cuánta gente ha reportado que eso es cierto? Entonces vivimos en una era muy compleja y muy complicada, sobre todo para que la gente sepa cuál es la verdad y cuál es la mentira”, sentenció.

Ángela Aguilar se habría molestado con Nodal por la entrevista

Ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal se han pronunciado públicamente sobre la entrevista que el mariacheño ofreció a Adela Micha y que fue transmitida el 13 de agosto en el canal de Youtube de 'La Saga'. Sin embargo, la periodista Inés Moreno reportó que la hija de Pepe Aguilar habría querido “borrar” dicho material, ya que no habría estado de acuerdo con lo que su marido dijo.

“Iba decidido a limpiar su imagen, iba decidido a contar la verdad (…) Él sí contó un poco su versión, pero que habló muy bien de Cazzu. Hubo cosas que reveló que no dejaban bien parada a Ángela Aguilar (...) “Me cuentan que en esta entrevista dijo muchas cosas a favor de la mamá de su hija y no dejaba tan bien parada a Ángela Aguilar. ¿Qué pasa? Pues hubo Aduana (…) Ángela Aguilar le exigió ver toda la entrevista antes de que saliera a la luz, sin cortes y sin nada, y se dio cuenta que no era lo que esperaba que dijera Christian Nodal”, declaró el 1 de agosto en su canal de YouTube.