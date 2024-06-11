Cazzu

Cazzu 'elimina' a Nodal tras confirmación de que es pareja de Ángela Aguilar

La cantante argentina tomó una decisión luego de que su ex confirmara que ya no está soltero. Nodal comenzó una relación con Ángela Aguilar y lo hizo público con todo y beso.

Por:Dayana Alvino
Video Cazzu confesó ser una mujer “muy difícil de controlar”: ¿la razón de su ruptura con Nodal?

Cazzu habría tenido una reacción ante la noticia de que su ex y el padre de su hija Inti, Christian Nodal, es ahora pareja de Ángela Aguilar.

Los cantantes mexicanos confirmaron el lunes 10 de junio que están en un romance, el cual presuntamente es en realidad un reencuentro.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo la hija de Pepe Aguilar a Hola! Américas.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ anunció su separación de la rapera argentina únicamente dos semanas antes, el jueves 23 de mayo.

Sólo unas horas después surgieron las especulaciones de que Nodal ya andaba con Ángela, pues salió a la luz una fotografía en la que aparecían a las afueras de una tienda en Magnolia, Texas.

Cazzu dice ‘adiós’ a Nodal

Luego de que Christian Nodal y Ángela Aguilar admitieran su idilio, Cazzu presuntamente eliminó al compositor de otra parte de su vida: las redes sociales.

La llamada ‘Nena trampa’ dejó de seguir en Instagram a quien alguna vez fue su novio, ha podido corroborar Univision Famosos.

Al mismo tiempo, se constató que el exponente del regional mexicano todavía es ‘follower’ de la mamá de su pequeña Inti, al igual que de su actual enamorada.

Cazzu dio 'unfollow' a Nodal en Instagram, pero él todavía la tiene en sus 'seguidos'.
Cazzu dio 'unfollow' a Nodal en Instagram, pero él todavía la tiene en sus 'seguidos'.
Imagen Cazzu/Christian Nodal/Instagram

Desde la misma fecha que dieron a conocer ya no estar juntos, Julieta Emilia, nombre real de la artista, borró de su ‘feed’ algunas de las imágenes en las que salía con él.

Tras el surgimiento de rumores de un amorío entre Christian y Ángela, Cazzu dio ‘unfollow’ a esta última, levantando sospechas de que tendría un problema con ella.

Hasta el momento, la trapera no se ha pronunciado puntualmente sobre el noviazgo que comenzaron las jóvenes estrellas de la música.

Nodal afirma que no engañó a Cazzu

La noche de ayer, Nodal lanzó un mensaje videograbado en el que aseveró no haber traicionado a Cazzu, como se le acusa.

“Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida”, sentenció frente a la cámara.

“En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”, afirmó tajantemente.

Christian puntualizó que “lo más hermoso” que hicieron unidos es a su nena Inti, quien nació en septiembre de 2023.

