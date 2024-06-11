Christian Nodal

Nodal aclara que "ama" y "respeta" a Cazzu tras confirmar su noviazgo con Ángela Aguilar

Christian Nodal rompió el silencio luego de la ola de críticas que recibió, junto con Ángela Aguilar, por admitir que son pareja. El cantante aclaró que sigue amando a su ex y madre de su hija.

Video Nodal da la cara tras confirmar noviazgo con Ángela Aguilar: aclara si hubo “infidelidad” a Cazzu

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron, este 10 de junio y tras días de rumores, que actualmente mantienen un romance.

La hija de Pepe Aguilar, de 20 años, se sinceró con la revista Hola! Américas al respecto de este idilio con el cantautor, de 25.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, compartió.

Tras su revelación, los cantantes se convirtieron en blanco de duras críticas vía redes sociales, donde los acusaron, principalmente, de haber engañado a Cazzu, ex de Christian.

Nodal asegura que no fue infiel a Cazzu

En medio de los señalamientos, Christian Nodal rompió el silencio mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación”, comenzó con su explicación.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ afirmó que “por respeto” a su expareja, Cazzu, la hija que comparten, Inti, y a la propia Aguilar, daría “un poco de contexto” acerca de lo ocurrido.

“Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida”, dijo.

“El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible”, aseveró de igual forma.

“Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar”, agregó.

Para aclarar los rumores, el artista sentenció: “En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”.

Nodal afirma que “ama” a Ángela Aguilar

Luego de detallar por qué se dio el final de su vínculo con Cazzu, Christian Nodal habló brevemente de su noviazgo con Ángela Aguilar.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo”, indicó sin nombrar directamente a la joven estrella de la música.

“Con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”, expresó.

Presuntamente, el primer acercamiento romántico entre ellos ocurrió en 2019 e inicios de 2020, cuando trabajaron juntos en la canción ‘Dime cómo quieres’.

Según el periodista Álex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, en ese entonces Christian quiso pretender a Ángela, pero Pepe no se lo habría permitido, por lo que él “se fue con Belinda”.

Para finalizar su mensaje, el compositor de ‘Adiós amor’ agradeció a todos aquellos que “se ponen feliz” por lo que le está pasando.

“Estoy disfrutando de ustedes en los 'shows', de mi carrera, la vida, mi parte como padre, y como pareja hoy. Y muchas gracias a las personas que lo entienden, los amo mucho”, concluyó.

