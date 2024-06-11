Christian Nodal

¿Nodal y Cazzu no terminaron “hace tres meses”? Surge video que contradice la fecha de su separación

Cazzu le dedicó un tierno mensaje a Nodal en mayo; sin embargo, según reportes, en este tiempo supuestamente ya no estaban juntos como pareja y él inclusive ya habría empezado un romance con Ángela Aguilar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Revelan cuánto tiempo de noviazgo tendrían Ángela Aguilar y Nodal y cuándo terminó él con Cazzu

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación el pasado 23 de mayo en medio de hermetismo acerca de las razones que los llevaron a ello o exactamente cuándo ocurrió.

Este 11 de junio, un día después de que el cantante confirmara que ya sostiene un romance con Ángela Aguilar, la duda de en qué momento él regresó a la soltería pareció quedar aclarada.

PUBLICIDAD

Durante la emisión de Despierta América, la presentadora Karla Martínez afirmó, “de buena fuente”, que la argentina y el mexicano “terminaron su relación hace tres meses”.

Además, puntualizó que el también compositor y la hija de Pepe Aguilar “comenzaron a salir hace aproximadamente un mes”.

Sin embargo, un nuevo y afectuoso mensaje que la rapera le mandó recientemente al papá de su hija Inti rebatiría toda la información.

Cazzu dedicó tiernas palabras a Nodal

Más sobre Christian Nodal

Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”
1:00

Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
Preocuparía bienestar de hija de Nodal cuando queda al cuidado de la hermana de Cazzu
1:00

Preocuparía bienestar de hija de Nodal cuando queda al cuidado de la hermana de Cazzu

Univision Famosos
Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?
0:59

Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?

Univision Famosos
Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?
0:52

Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?

Univision Famosos
Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente
2 mins

Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente

Univision Famosos
Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”
2 mins

Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”

Univision Famosos
“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar
0:59

“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar

Univision Famosos
¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica
0:59

¡Hija de Nodal y Cazzu ya canta!: así hereda el talento de sus padres en medio de polémica

Univision Famosos
Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal
0:58

Cazzu teme que su hija Inti enfrente esta “injusticia” por culpa de ella y Nodal

Univision Famosos
¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas
1:06

¿Le ganó la batalla legal a Nodal?: Cazzu e Inti ya podrían viajar juntas

Univision Famosos

Fue en el programa ‘Hoy día’ que se presentó un clip, en el que se aprecia a Cazzu haciendo una dedicatoria para Nodal.

La conductora Andrea Meza aclaró que el intérprete de ‘Botella tras botella’ estuvo en el foro grabando entrevistas el miércoles 8 de mayo.

En una de esas colaboraciones, al artista le fue transmitida la misiva de la llamada ‘Nena trampa’, quien aparentemente la filmó desde el interior de su hogar.

“Mi amor, ¿cómo estás? Te mando este mensajito para desearte un muy muy feliz Día del Padre, primer Día del Padre así que es muy especial”, dice ella mirando a la cámara.

“Te amo mucho, te amamos. Gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto y, de parte de Inti y de mí, te mandamos un beso. Te amamos”, agregó.

Christian, que observó atento el audiovisual, reaccionó enviando besos al aire, dirigidos a Cazzu, y dijo: “Te amo, mi vida”.

Al respecto, Meza detalló que en aquel entonces el equipo de producción pensaba “que ellos eran una pareja” y que por eso “se pidió ese video de felicitación”.

PUBLICIDAD

La comunicadora no explicó el motivo por el que, finalmente, ese segmento no salió antes al aire, sino hasta ahora.

Nodal defendió su romance con Ángela Aguilar

La noche de ayer, luego de ser blanco de duras críticas, Nodal brindó una declaración en la que aclaró que su “ciclo” con Cazzu “terminó de la mejor manera posible”.

“En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”, indicó.

“Y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo”, sentenció refiriéndose a Ángela Aguilar.

No obstante, él evitó ser específico con los tiempos en los que concluyó y comenzó cada uno de esos romances.

Relacionados:
Christian NodalCazzuÁngela AguilarPolémicas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD