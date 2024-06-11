¿Nodal y Cazzu no terminaron “hace tres meses”? Surge video que contradice la fecha de su separación

Video Revelan cuánto tiempo de noviazgo tendrían Ángela Aguilar y Nodal y cuándo terminó él con Cazzu

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación el pasado 23 de mayo en medio de hermetismo acerca de las razones que los llevaron a ello o exactamente cuándo ocurrió.

Este 11 de junio, un día después de que el cantante confirmara que ya sostiene un romance con Ángela Aguilar, la duda de en qué momento él regresó a la soltería pareció quedar aclarada.

PUBLICIDAD

Durante la emisión de Despierta América, la presentadora Karla Martínez afirmó, “de buena fuente”, que la argentina y el mexicano “terminaron su relación hace tres meses”.

Además, puntualizó que el también compositor y la hija de Pepe Aguilar “comenzaron a salir hace aproximadamente un mes”.

Sin embargo, un nuevo y afectuoso mensaje que la rapera le mandó recientemente al papá de su hija Inti rebatiría toda la información.

Cazzu dedicó tiernas palabras a Nodal

Fue en el programa ‘Hoy día’ que se presentó un clip, en el que se aprecia a Cazzu haciendo una dedicatoria para Nodal.

La conductora Andrea Meza aclaró que el intérprete de ‘Botella tras botella’ estuvo en el foro grabando entrevistas el miércoles 8 de mayo.

En una de esas colaboraciones, al artista le fue transmitida la misiva de la llamada ‘Nena trampa’, quien aparentemente la filmó desde el interior de su hogar.

“Mi amor, ¿cómo estás? Te mando este mensajito para desearte un muy muy feliz Día del Padre, primer Día del Padre así que es muy especial”, dice ella mirando a la cámara.

“Te amo mucho, te amamos. Gracias por ser un hombre increíble, por cuidarnos tanto, por amarnos tanto y, de parte de Inti y de mí, te mandamos un beso. Te amamos”, agregó.

Christian, que observó atento el audiovisual, reaccionó enviando besos al aire, dirigidos a Cazzu, y dijo: “Te amo, mi vida”.

Al respecto, Meza detalló que en aquel entonces el equipo de producción pensaba “que ellos eran una pareja” y que por eso “se pidió ese video de felicitación”.

PUBLICIDAD

La comunicadora no explicó el motivo por el que, finalmente, ese segmento no salió antes al aire, sino hasta ahora.

Nodal defendió su romance con Ángela Aguilar

La noche de ayer, luego de ser blanco de duras críticas, Nodal brindó una declaración en la que aclaró que su “ciclo” con Cazzu “terminó de la mejor manera posible”.

“En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”, indicó.

“Y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo”, sentenció refiriéndose a Ángela Aguilar.