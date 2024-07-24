Nodal y Ángela Aguilar se casarían hoy en México: esto se sabe de la presunta boda

Video Ángela Aguilar y Nodal se casaron: Jomari Goyso fue testigo de la boda y contó lo que se vivió

Christian Nodal y Ángela Aguilar se estarían casando este 24 de julio en México, reportaron medios de comunicación.

De acuerdo con información de Kadri Paparazzi, la polémica pareja contraerán nupcias por lo civil en la Ciudad de México.

"Christian Nodal y Ángela Aguilar hoy se nos casan… y aquí en D.F. (Ciudad de México). Hoy se casa Nodal y de mí se acuerdan, se casan por lo civil, viene toda la familia, ya están reunidos, ya están aquí maquillistas, todo", reveló el personaje conocido como El Lobo en el programa que transmiten por YouTube.

"Está todo muy bien cuadrado, está todo muy discreto, están muy calladitos, pero la familia Aguilar está en la Ciudad de México, ya están los maquillistas, ya están sus mejores amigos de Christian. Va a estar la boda buena. Pepe Aguilar está muy contento con esta situación", añadió.

Aunque no reveló el lugar del supuesto enlace, El Lobo señaló que "artistas de primer nivel" fueron invitados. "Va a estar fuertemente custodiado ese lugar, va a ir mucha gente famosa, que está invitada a la boda que llegaron desde anoche".

Incluso, señalaron que Marc Anthony y Nadia Ferreira son dos de los asistentes al gran evento y aseguraron que los videos publicados por la modelo paraguaya es de la hacienda donde se casarán.

Nadia Ferreira en la hacienda donde presuntamente se casarán Nodal y Ángela Aguilar. Imagen Nadia Ferreira/Instagram

Sin embargo, el programa radiofónico 'Todo para la mujer' afirmó que la boda se llevará a cabo en el Rancho Soyate, ubicado en el estado de Zacatecas.

"Hoy se casa Christian Nodal en el Rancho el Soyate con Ángela Aguilar… es un rancho muy especial para toda la familia", señalaron sin dar más detalles del presunto evento.

Por otro lado, la maquillista Ferggie Coll, quien ha trabajado con Ángela Aguilar, publicó imágenes de la hacienda donde se llevaría a cabo la boda y con un mensaje compartió que la locación de la boda es "secreta".

"Todavía no sé por qué mi clienta me voló hasta aquí, viene preparada con cualquier tipo de glam necesario. La locación también es secreta". Además, se dejó ver junto a Chichi, la perrita que siempre acompaña a Nodal.

Ferggie Coll, Makeup Artist. Imagen Ferggie Coll/Instagram



Reportes de la 'influencer' Reina Venenosa señalan que el lugar de la boda sería la Hacienda San Gabriel de las Palmas y está ubicada en el estado de Morelos.

Aunque ningún miembro de la familia Aguilar ni de los Nodal han dado indicios de la boda, Aneliz, la hija de Pepe Aguilar, confirmó que se encuentra en la Ciudad de México, o al menos así lo hizo saber al publicar un pequeño video de la enorme bandera mexicana que se encuentra ubicada en la zona de San Jerónimo, al sur de la capital azteca.