Christian Nodal

Nodal y Ángela Aguilar preparan otra boda: él revela cuándo será la ceremonia religiosa

El cantante de regional mexicano habló por primera vez de sus planes a futuro con Ángela Aguilar. Christian Nodal se casará por la iglesia con la hija de Pepe Aguilar en los próximos meses.

Por:
Elizabeth González.
Video Así fue la “boda espiritual” de Ángela Aguilar y Nodal en Roma: ni a Pepe le dijeron

Christian Nodal y Ángela Aguilar preparan nueva boda. El cantante reveló en entrevista a la periodista Adela Micha que luego de haber celebrado un enlace espiritual en Roma y de su matrimonio civil, celebrarán una ceremonia religiosa.

De acuerdo con el intérprete de ‘Adiós Amor’, la boda religiosa ocurrirá en 2026 y, aunque no dio muchos detalles, sugirió que sería un gran evento al que invitaría a algunos periodistas.

“Apenas voy a cumplir… bueno, de la de la boda espiritual ya cumplimos un año. Este 24 (de julio) vamos a cumplir un año ya de la boda legal y ya el siguiente año, se viene la boda civil, digo, la boda por la iglesia”, ventiló el 13 de agosto en ‘La Saga’.

“Te voy a invitar porque nos has tratado muy bonito”, le aseguró a la periodista mexicana.

La tercera boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Según contó Christian Nodal a Adela Micha, su relación con Ángela Aguilar comenzó en mayo de 2024.

El cantante aseguró que el flechazo con la joven de 21 años fue tan intenso que, el 29 de ese mismo, emprendieron un viaje a Roma, donde celebraron una boda espiritual de manera anticipada y sin informarle a Pepe Aguilar.

“El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento en Ensenada le dije: ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Quiero caminar contigo de la mano, que no nos tomen fotos, quiero estar privado, mantener esto privado”, narró.

“Llegamos a Roma… Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura… se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes (…) En el avión (dije): ‘Ella es… ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir” (…) entonces, organizo una boda espiritual porque no se podía la legal”, sentenció.

El 24 de julio y casi tres meses después de terminar su relación con Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron por lo civil en una ceremonia privada celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Cuernavaca, Morelos, de la que se conocen pocos detalles.


