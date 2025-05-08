Christian Nodal

¿Ángela Aguilar presume nuevos tatuajes inspirados en Nodal?: esto se habría tatuado

A punto de celebrar su primer aniversario de casados, Ángela Aguilar sorprendido al dejarse ver con nuevos tatuajes que tendrían relación con el cantante de regional mexicano.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video A Ángela Aguilar le “ofende” que le digan “señorita”: pide la llamen “señora” y este video lo prueba

A punto de celebrar su primer año de casada, Ángela Aguilar presumió nuevos tatuajes que estarían inspirados en su esposo Christian Nodal.

Este jueves 8 de mayo, la hija de Pepe Aguilar sorprendió al compartir una fotografía en sus historias de Instagram donde aparece el diseño de un cactus floreciendo sobre su espalda.

Aunque la cantante no hizo más comentarios, la imagen haría referencia a su esposo, quien en varias ocasiones ha mostrado cierto favoritismo por esta planta desértica y característica de su natal Caborca, Sonora.

Ángela Aguilar apareció con el tatuaje de un cactus.
Ángela Aguilar apareció con el tatuaje de un cactus.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Incluso, en más de una vez ha sido utilizada por el intérprete de regional mexicano tanto en sus redes sociales, como en sus álbumes y hasta en sus conciertos del ‘Forajido Tour’.

¿Se tatuó el nombre de una canción de Nodal?

Además de este tatuaje, Ángela Aguilar se dejó ver con otro diseño sobre su piel. De acuerdo con las imágenes pertenecientes al videoclip ‘El Equivocado’, éste diseño sería un pequeño guiño a 'Amé', la nueva canción de Nodal.

El 10 de abril, Christian Nodal estrenó la canción ‘Amé’, la cual retrata la historia de un gran amor que trasciende y se transforma con el tiempo.

La cantante llevaría su amor por Nodal a otro nivel.
La cantante llevaría su amor por Nodal a otro nivel.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram


Aunque a la fecha Nodal no ha revelado si este tema está inspirado en su historia con Ángela Aguilar, las pequeñas letras marcadas en el hombro izquierdo de la intérprete han llamado la atención por la similitud con el título de la reciente canción de su esposo.

No está claro si estos nuevos tatuajes de Ángela Aguilar están ligados a su matrimonio con Christian Nodal. Sin embargo, no sería la primera vez que la joven decidiría tatuarse el honor a su esposo, ya que al inicio de su relación, se tatuó las iniciales del sonorense cerca del dedo anular de su mano izquierda.


