¿Cuántos tatuajes tiene Nodal en las manos? Lo delataron en las fotos de la fiesta de Inti

Christian Nodal, su separación de Cazzu y su matrimonio con Ángela Aguilar son dos de los temas más comentados en lo que va del año en el mundo del espectáculo.

Pese a la ola de críticas que el cantante mexicano ha recibido, Nodal sorprendió a sus fans al ser visto junto a su ex, en el primer cumpleaños de su hija Inti.

Aunque Cazzu procuró no compartir fotos o videos en los que apareciera el padre de su hija, un detalle reveló que estuvo ahí: en un video donde se ve a la argentina cantando junto al pastel de su hija, a la bebé la está cargando alguien que tiene las manos manos tatuadas. Los tatuajes son inconfundibles: pertenecen a Christian Nodal.

¿Cuántos tatuajes tiene Christian Nodal en las manos y qué significan?

En una entrevista de 2021 con la revista 'GQ', Nodal explicó el significado de algunos de los tatuajes en sus manos. Los nudillos de cada mano tienen una letra, formando la palabra ‘revolución’, además de una figura en cada dedo. Las figuras son una luna, un ojo, una rosa, una cruz, una herradura, un cactus y un sol.

Estos símbolos representan las cosas más importantes en la vida del cantante: el amor, la fe y la inspiración. El cactus es una referencia a su origen, pues Nodal está orgulloso de haber nacido en el Caborca, Sonora, que es una zona desértica.

Sin embargo, es posible que se haya hecho más tatuajes desde 2021 hasta la fecha. En el video donde carga a Inti, además de las letras y las figuras, se observan otros diseños en el dorso, como un ave.

Christian Nodal está en proceso de borrarse los tatuajes de su cara

Quizás los tatuajes más llamativos del cantante son los que se hizo en la cara, mismos que lleva un año en proceso de borrarse. Estos tatuajes se los hizo en 2022, cuando acababa de terminar su relación con la cantante Belinda.

Nodal tenía diseños de telarañas, números y flores en la frente y mejillas. Sin embargo, cuando se enteró que sería padre, tomó una radical decisión: borrarlos lo más que se pudiera. Al respecto, en una entrevista comentó:

"Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, que conozca mi carita. ¿Me entiendes?".



A un año del nacimiento de Inti, Christian Nodal continúa con la intención de borrarse los tatuajes de la cara. En una reciente historia de Instagram, comentó:

“Hoy también estoy nervioso porque, a diferencia de ayer, hoy tengo una sesión para seguir borrando mis tatuajes de la cara”.

Aunque esto no quiere decir que Nodal vaya a dejar de hacerse tatuajes en otras partes del cuerpo. La tinta ya es uno de sus grandes distintivos, plasmando con ella pequeños detalles de su vida. Por ejemplo, el sonorense tiene una frase en el cuello que describe bien su personalidad: "Me dejé llevar".

En la entrevista con 'GQ', Nodal dijo: