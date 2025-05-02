¿Ángela Aguilar admite que Nodal es “el equivocado”?: ella habría hecho inesperada confesión

Ángela Aguilar hizo una inesperada confesión sobre su relación con Christian Nodal. Este 1 de mayo, la cantante sorprendió con el lanzamiento de ‘El Equivocado’, canción que estaría inspirada en su relación con el sonorense.

De acuerdo con la letra, esta sería una especie de defensa ante las constantes críticas, ya que haría referencia a que le habrían dicho que el hombre del que se enamoró sería “el equivocado”.

Incluso, en una de sus estrofas, Ángela Aguilar señala tajante: “Digan lo que digan, él es el correcto, el equivocado, a mí me quedó perfecto”.

Además de supuestamente hacerle frente a las críticas, en su nueva canción, la intérprete de 21 años destaparía que su relación con Nodal “se fue dando poquito a poquito” y que una de las cosas que terminaría por conquistarla es que “en sus brazos” se siente “segura”.

“El equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones. Estando en sus brazos me siento segura, cómo me enamoran todas sus locuras”.

Aunque Ángela Aguilar no ha confirmado que su canción esté inspirada en Christian Nodal, el video oficial del tema, de apenas 2 minutos con 50 segundos, cuenta con imágenes de la pareja que ya no esconde su amor.

Previo al lanzamiento de 'El Equivocado', Ángela Aguilar volvió a eliminar todo el contenido de sus redes sociales (incluídas sus fotografías con Nodal). Esta estrategia ya la había realizado semanas atrás cuando lanzó el tema 'Nadie se va como llegó'.

¿Qué dice la letra de ‘El Equivocado’ de Ángela Aguilar?

Está bien si me creen, pero si no, también,

muy mi vida y la de cada quién,

porque este amor no lo voy a esconder.

Y así se fue dando poquito a poquito,

nos fuimos queriendo, nada estaba escrito.

Me dicen de todo y que tenga cuidado,

que me he enamorado del equivocado.

El equivocado me llega con flores,

y para quererlo me sobran razones.

Estando en sus brazos me siento segura,

cómo me enamoran todas sus locuras.

El equivocado es como ninguno,

y de mi corazón es el número uno.

Y que ruede el mundo, no entienden lo nuestro,

digan lo que digan, él es el correcto.

El equivocado a mí me quedó perfecto.

