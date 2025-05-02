Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar admite que Nodal es “el equivocado”?: ella habría hecho inesperada confesión

La cantante de regional mexicano sorprendió con el lanzamiento de ‘El Equivocado’, canción que, según su video oficial, está inspirada en su relación con Christian Nodal. “A mí me quedó perfecto”, dice.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Nodal presume tener un capítulo en ‘La Rosa de Guadalupe’: “Todo mundo entendió”

Ángela Aguilar hizo una inesperada confesión sobre su relación con Christian Nodal. Este 1 de mayo, la cantante sorprendió con el lanzamiento de ‘El Equivocado’, canción que estaría inspirada en su relación con el sonorense.

De acuerdo con la letra, esta sería una especie de defensa ante las constantes críticas, ya que haría referencia a que le habrían dicho que el hombre del que se enamoró sería “el equivocado”.

PUBLICIDAD

Incluso, en una de sus estrofas, Ángela Aguilar señala tajante: “Digan lo que digan, él es el correcto, el equivocado, a mí me quedó perfecto”.

Además de supuestamente hacerle frente a las críticas, en su nueva canción, la intérprete de 21 años destaparía que su relación con Nodal “se fue dando poquito a poquito” y que una de las cosas que terminaría por conquistarla es que “en sus brazos” se siente “segura”.

“El equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones. Estando en sus brazos me siento segura, cómo me enamoran todas sus locuras”.

Más sobre Ángela Aguilar

Nodal se sentiría “presionado” por Ángela: ella querría “borrar” entrevista donde “habló bien de Cazzu”
3 mins

Nodal se sentiría “presionado” por Ángela: ella querría “borrar” entrevista donde “habló bien de Cazzu”

Univision Famosos
Nodal confirmaría lo que muchos sospechaban de su romance con Ángela: así habría contado su historia
3 mins

Nodal confirmaría lo que muchos sospechaban de su romance con Ángela: así habría contado su historia

Univision Famosos
¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?: circula video de él con otra mujer que no es su esposa
1 mins

¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?: circula video de él con otra mujer que no es su esposa

Univision Famosos
Anuncian ruptura amorosa en la familia Aguilar, ¿por infidelidad?: lo que se sabe
2 mins

Anuncian ruptura amorosa en la familia Aguilar, ¿por infidelidad?: lo que se sabe

Univision Famosos
Florinda Meza responde tajante a quienes le preguntan si “es pariente de Ángela Aguilar”
2 mins

Florinda Meza responde tajante a quienes le preguntan si “es pariente de Ángela Aguilar”

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace inesperado anuncio sobre sus ganancias (incluye a migrantes)
2 mins

Ángela Aguilar hace inesperado anuncio sobre sus ganancias (incluye a migrantes)

Univision Famosos
Ángela Aguilar cancela concierto de último momento por percance: lo que se sabe
2 mins

Ángela Aguilar cancela concierto de último momento por percance: lo que se sabe

Univision Famosos
Pepe Aguilar ventila inicios de la relación entre Ángela y Nodal: “Andaban enamorados de chiquillos”
2 mins

Pepe Aguilar ventila inicios de la relación entre Ángela y Nodal: “Andaban enamorados de chiquillos”

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace dura crítica ante señalamientos por sus "famosos huevos con salsa"
2 mins

Ángela Aguilar hace dura crítica ante señalamientos por sus "famosos huevos con salsa"

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace inesperada confesión sobre su vida en pareja con Nodal
2 mins

Ángela Aguilar hace inesperada confesión sobre su vida en pareja con Nodal

Univision Famosos

Aunque Ángela Aguilar no ha confirmado que su canción esté inspirada en Christian Nodal, el video oficial del tema, de apenas 2 minutos con 50 segundos, cuenta con imágenes de la pareja que ya no esconde su amor.

Previo al lanzamiento de 'El Equivocado', Ángela Aguilar volvió a eliminar todo el contenido de sus redes sociales (incluídas sus fotografías con Nodal). Esta estrategia ya la había realizado semanas atrás cuando lanzó el tema 'Nadie se va como llegó'.

¿Qué dice la letra de ‘El Equivocado’ de Ángela Aguilar?

Está bien si me creen, pero si no, también,
muy mi vida y la de cada quién,
porque este amor no lo voy a esconder.

Y así se fue dando poquito a poquito,
nos fuimos queriendo, nada estaba escrito.
Me dicen de todo y que tenga cuidado,
que me he enamorado del equivocado.

El equivocado me llega con flores,
y para quererlo me sobran razones.
Estando en sus brazos me siento segura,
cómo me enamoran todas sus locuras.

PUBLICIDAD

El equivocado es como ninguno,
y de mi corazón es el número uno.
Y que ruede el mundo, no entienden lo nuestro,
digan lo que digan, él es el correcto.
El equivocado a mí me quedó perfecto.

Y así se fue dando poquito a poquito,
nos fuimos queriendo, nada estaba escrito.
Me dicen de todo y que tenga cuidado,
que me he enamorado del equivocado.

El equivocado me llega con flores,
y para quererlo me sobran razones.
Estando en sus brazos me siento segura,
cómo me enamoran todas sus locuras.

El equivocado es como ninguno,
y de mi corazón es el número uno.
Y que ruede el mundo, no entienden lo nuestro,
digan lo que digan, él es el correcto.
El equivocado a mí me quedó perfecto.

A mí me quedó perfecto,
el equivocado.


Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalRomancesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD