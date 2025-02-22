Arturo Carmona

Arturo Carmona habla sobre la denuncia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez retoma su mensaje

Arturo Carmona publicó un comunicado para defenderse de quienes lo critican por no mostrar su postura ante la presunta violencia que su exesposa habría sufrido de parte de Cruz Martínez.

Arturo Carmona se había mantenido al margen de la polémica de Alicia Villarreal, tras denunciar a Cruz Martínez por "actos de violencia". Sin embargo, la noche del 21 de febrero el actor se pronunció en redes sociales.

¿Qué dijo Arturo Carmona?

El exfutbolista mostró su postura ante el "delicado" momento por el que atraviesa su exesposa, Alicia Villarreal, y dejó entrever que está enterado de la situación. Además, se defendió de quienes lo señalan por no externar su apoyo de manera pública.

"Es evidente que quien no vive los hechos no sabe la gravedad ni la magnitud de los mismos. Por eso nadie puede opinar, ni juzgar, y mucho menos decir que quienes estamos dentro no hacemos nada, solo por no mostrar públicamente las acciones de apoyo", escribió en una primera historia de Instagram.

En una segunda 'story' agregó: " Es un tema sumamente delicado que no se puede comentar a la ligera, espero entiendan y comprendan puesto que ustedes como nosotros merecemos respeto. Y gracias siempre por sus muestras de apoyo, comprensión e interés, así como el cariño incondicional que han brindado a mi familia y a un servidor", sentenció.

Cruz Martínez retoma comunicado de Arturo Carmona.
Cruz Martínez retoma comunicado de Arturo Carmona.
Imagen Cruz Martínez/Instagram

Cruz Martínez retoma mensaje de Arturo Carmona

El productor musical no tardó en retomar el mensaje de Carmona para publicarlo en sus historias de Instagram.

Esta no es la primera vez que Cruz Martínez deja ver que está al pendiente de las publicaciones de la familia de Alicia Villarreal, pues hizo lo mismo con un mensaje que Melanie publicó.

Cruz Martínez y Arturo Carmona tienen negocios en común, se asociaron para producir la gira 'Live 2.0' de los Kumbia Kings.

El mensaje que Melenie Carmona publicó y que Cruz Martínez retomó.
El mensaje que Melenie Carmona publicó y que Cruz Martínez retomó.
Imagen Melenie Carmona/Instagram

Abogados de Alicia Villarreal hacen aviso

La tarde del 21 de febrero el equipo legal de la cantante emitió un comunicado de prensa para avisar que Alicia no podrá dar entrevistas ni hablar respecto a la situación que atraviesa, debido a que hay un proceso legal en curso.

"Queremos informar que el pasado 16 de febrero Alicia Villarreal presentó una denuncia por actos de violencia, misma que fue ratificada el miércoles 19 de febrero ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León".

Agregan que la artista regia "llegará hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de justicia".

Comunicado Alicia Villarreal.
Comunicado Alicia Villarreal.
Imagen Alicia Villarreal/Instagram
