Lucerito Mijares se habría comunicado con la hija de Alicia Villarreal tras acusaciones de violencia

Video Cruz Martínez reaparece así junto a hija de Alicia Villarreal tras supuesta agresión contra la cantante

Lucerito Mijares reaccionó sobre la presunta violencia intrafamiliar que habría sufrido Alicia Villarreal de parte de su esposo Cruz Martínez, pues hizo una amistad con Melenie Carmona tras su participación en el reality show 'Juego de Voces'.

¿Lucerito Mijares ya habló con la hija de Alicia Villarreal?

La hija de Lucero y Mijares dejó entrever que ya habría tenido comunicación con la primogénita de Arturo Carmona, aunque dijo que "no quiere abrumar".

" He estado pues en contacto, pero también como que no quiero molestar mucho, obviamente ellas saben que tienen mi admiración total y aquí voy a estar en cualquier momento", dijo en un encuentro con los medios de comunicación, reportó el programa 'Ventaneando' el 19 de febrero.

Lucerito muestra su apoyo incondicional

El 16 de febrero en su concierto, Alicia Villarreal hizo la seña internacional de auxilio que hacen las mujeres víctimas de violencia, acto que la joven de 20 años admiró.

" Hizo algo muy correcto, porque lo hizo enfrente de mucha gente, y eso le puede ayudar mucho. Le mando todo mi amor, todo mi respeto", dijo a la cámara del canal de YouTube 'Qué buen chisme'.

Lucerito considera que lo mejor que puede hacer Melenie en la difícil situación por la que atraviesa su familia es apoyar a su madre.

"A veces lo que funciona como hija es apoyar mucho a tu mamá (…) Yo creo que 'Mel' ha de estar ahí con Alicia. Le mando todo mi amor, espero verla pronto y espero que todo esté bien", señaló.

La cantante lamentó la situación por la que atraviesa Alicia Villarreal y considera que "está terrible que pasen estas cosas, sí me da mucha tristeza". También compartió que "afortunadamente a mí no me ha pasado y espero que no me pase", finalizó.