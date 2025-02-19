Lucero Mijares

Lucerito Mijares se habría comunicado con la hija de Alicia Villarreal tras acusaciones de violencia

La hija de Lucero y Manuel Mijares dejó entrever que ya habló con Melenie Carmona sobre la presunta violencia intrafamiliar que habría sufrido Alicia Villarreal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Cruz Martínez reaparece así junto a hija de Alicia Villarreal tras supuesta agresión contra la cantante

Lucerito Mijares reaccionó sobre la presunta violencia intrafamiliar que habría sufrido Alicia Villarreal de parte de su esposo Cruz Martínez, pues hizo una amistad con Melenie Carmona tras su participación en el reality show 'Juego de Voces'.

¿Lucerito Mijares ya habló con la hija de Alicia Villarreal?

PUBLICIDAD

La hija de Lucero y Mijares dejó entrever que ya habría tenido comunicación con la primogénita de Arturo Carmona, aunque dijo que "no quiere abrumar".

Más sobre Lucero Mijares

Lucero revela la razón por la que no haría una gira de conciertos con su hija Lucerito
2 mins

Lucero revela la razón por la que no haría una gira de conciertos con su hija Lucerito

Univision Famosos
Lucerito Mijares revela que la buscan por ser hija de Lucero y Mijares: “Por conveniencia”
2 mins

Lucerito Mijares revela que la buscan por ser hija de Lucero y Mijares: “Por conveniencia”

Univision Famosos
Lucerito Mijares responde a críticas y señalamientos por ser una 'nepo baby'
0:59

Lucerito Mijares responde a críticas y señalamientos por ser una 'nepo baby'

Univision Famosos
“¿Por qué me pegas?”: la reacción de Lucerito Mijares cuando su mamá evita que diga una grosería
1:08

“¿Por qué me pegas?”: la reacción de Lucerito Mijares cuando su mamá evita que diga una grosería

Univision Famosos
¿Lucero ya quiere que ser abuela a sus 55 años?: hace inesperada confesión
2 mins

¿Lucero ya quiere que ser abuela a sus 55 años?: hace inesperada confesión

Univision Famosos
Lucerito Mijares se convierte en madrina de hija de Angélica Vale: esto sucedió
2 mins

Lucerito Mijares se convierte en madrina de hija de Angélica Vale: esto sucedió

Univision Famosos
Lucero explica por qué su hijo José Manuel prefiere estar "al margen", ¿apoya su decisión?
2 mins

Lucero explica por qué su hijo José Manuel prefiere estar "al margen", ¿apoya su decisión?

Univision Famosos
Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”
1:12

Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”

Univision Famosos
Lucero defiende a su hija luego de crítica de famosa cantante contra los “‘nepo babies’”
1:18

Lucero defiende a su hija luego de crítica de famosa cantante contra los “‘nepo babies’”

Univision Famosos
Lucerito Mijares usa ropa y zapatos de su papá: ¡los luce muy bien!
1:21

Lucerito Mijares usa ropa y zapatos de su papá: ¡los luce muy bien!

Univision Famosos

" He estado pues en contacto, pero también como que no quiero molestar mucho, obviamente ellas saben que tienen mi admiración total y aquí voy a estar en cualquier momento", dijo en un encuentro con los medios de comunicación, reportó el programa 'Ventaneando' el 19 de febrero.

Lucerito muestra su apoyo incondicional

El 16 de febrero en su concierto, Alicia Villarreal hizo la seña internacional de auxilio que hacen las mujeres víctimas de violencia, acto que la joven de 20 años admiró.

" Hizo algo muy correcto, porque lo hizo enfrente de mucha gente, y eso le puede ayudar mucho. Le mando todo mi amor, todo mi respeto", dijo a la cámara del canal de YouTube 'Qué buen chisme'.

Lucerito considera que lo mejor que puede hacer Melenie en la difícil situación por la que atraviesa su familia es apoyar a su madre.

"A veces lo que funciona como hija es apoyar mucho a tu mamá (…) Yo creo que 'Mel' ha de estar ahí con Alicia. Le mando todo mi amor, espero verla pronto y espero que todo esté bien", señaló.

La cantante lamentó la situación por la que atraviesa Alicia Villarreal y considera que "está terrible que pasen estas cosas, sí me da mucha tristeza". También compartió que "afortunadamente a mí no me ha pasado y espero que no me pase", finalizó.


Relacionados:
Lucero MijaresMelenie CarmonaAlicia VillarrealCruz MartínezHijos de famososCelebridadesFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD