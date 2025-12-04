Arturo Carmona envía este mensaje a su hija tras confirmar el distanciamiento con Alicia Villarreal

Video Hija de Alicia Villarreal arremete contra noviazgo de su mamá: "No voy a estar solapando"

Arturo Carmona compartió un mensaje para su hija, Melenie, luego de que confirmara que está alejada de su mamá, Alicia Villarreal.

El actor recurrió a su cuenta de Instagram para publicar unas palabras dedicadas a su retoño en medio de la polémica.

“Nadie es nadie de opinar y juzgar de lo que no sabe ni un por ciento”, escribió en un inicio, refiriéndose a las críticas que la joven ha estado recibiendo.

El también presentador, además, dejó claro que Melenie ha mantenido discreción al respecto de lo que sucede en su familia.

“Has callado mucho, mi amor, y la gente no tiene idea de nada y hablan porque creen saber y porque tienen boca”, apuntó.

“Que nada ni nadie robe tu paz, pues bajo los ojos de Dios nada está ni estará oculto. Contigo siempre, mi amor. Te amo mucho, Melenie”, concluyó su misiva.

¿Por qué están distanciadas Alicia Villarreal y su hija?

Este 3 de diciembre, Melenie Carmona realizó un ‘live’ en redes sociales en el que habló de lo que ocurre entre ella y su madre, Alicia Villarreal.

La modelo confesó que tanto ella como sus hermanos consideran que la llamada ‘Güerita consentida’ comenzó “muy rápido” su relación con Cibad Hernández tras divorciarse de Cruz Martínez.

“Si ella quiere tener un apoyo emocional pues que lo tenga, pero no significa que yo lo voy a tener que estar solapando o aguantando o aplaudiéndole cosas que yo no estoy de acuerdo”, sentenció.

“Por eso la dejé de seguir [en redes], por eso estamos un poco distanciadas, porque yo no quiero ir a mi casa y desayunar como si nada, yo no quiero convivir con estas personas, no estoy lista”, agregó.

También Melenie aceptó que la separación de su madre y quien fue su padrastro por más de dos décadas ha sido difícil para ella.

“Ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema, es el papá de mis hermanos, yo crecí con él, o sea”, expresó en su transmisión.

Melenie Carmona no está peleada con Alicia

Pese a la compleja situación, Melenie puntualizó que no se ha peleado con Alicia, sino que únicamente se encuentran dándose un tiempo.