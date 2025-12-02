Melenie Carmona

Hija de Alicia Villarreal deja de seguirla en redes: su papá explica la fuerte razón

Arturo Carmona confirmó que Melenie tomó la decisión de dar ‘unfollow’ a su famosa mamá y explicó el importante motivo detrás de eso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Melenie Carmona no apoya a su madre? Esto dijo de la situación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, dejó de seguirla en redes sociales, esto a meses de que protagonizaran una fuerte polémica.

En febrero, la joven de 26 años fue señalada por no publicar en redes sociales un mensaje de apoyo a su mamá luego de que esta denunciara presuntas agresiones por parte de su ex, Cruz Martínez.

PUBLICIDAD

¿Por qué la hija de Alicia Villarreal le dio ‘unfollow’ en redes?

Fue el papá de Melenie, Arturo Carmona, quien confirmó que su retoño decidió quitarle el ‘follow’ a Alicia Villarreal en Instagram.

Más sobre Melenie Carmona

Hija de Alicia Villarreal ya convive con el novio ‘tiktoker’ de la cantante: ¿se caen mal?
0:56

Hija de Alicia Villarreal ya convive con el novio ‘tiktoker’ de la cantante: ¿se caen mal?

Univision Famosos
Hija de Alicia Villarreal reacciona a noviazgo de la cantante con ‘influencer’ 11 años más joven que ella
0:59

Hija de Alicia Villarreal reacciona a noviazgo de la cantante con ‘influencer’ 11 años más joven que ella

Univision Famosos
Hijos de Alicia Villarreal estarían "muertos de la vergüenza" por imágenes de su madre y su novio
1 mins

Hijos de Alicia Villarreal estarían "muertos de la vergüenza" por imágenes de su madre y su novio

Univision Famosos
Arturo Carmona habla del sentir de su hija ante romance de Alicia Villarreal con ‘influencer’
2 mins

Arturo Carmona habla del sentir de su hija ante romance de Alicia Villarreal con ‘influencer’

Univision Famosos
Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con 'influencer' 11 años más joven que ella
1 mins

Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con 'influencer' 11 años más joven que ella

Univision Famosos
Hija de Alicia Villarreal dice quién le gustaría que la entregara en el altar: ¿Arturo o Cruz?
0:59

Hija de Alicia Villarreal dice quién le gustaría que la entregara en el altar: ¿Arturo o Cruz?

Univision Famosos
Alicia Villarreal no se contiene y hace seña obscena a su propia hija: esto pasó
0:59

Alicia Villarreal no se contiene y hace seña obscena a su propia hija: esto pasó

Univision Famosos
Hija de Alicia Villarreal sorprende y por fin revela si está comprometida con su misterioso novio
0:58

Hija de Alicia Villarreal sorprende y por fin revela si está comprometida con su misterioso novio

Univision Famosos
¿Hija de Alicia Villarreal se casa? La inesperada reacción de Arturo Carmona ante los rumores
0:58

¿Hija de Alicia Villarreal se casa? La inesperada reacción de Arturo Carmona ante los rumores

Univision Famosos
Cruz Martínez responde a Alicia Villarreal y deja claro porque él y Arturo Carmona “se llevan tan bien”
0:58

Cruz Martínez responde a Alicia Villarreal y deja claro porque él y Arturo Carmona “se llevan tan bien”

Univision Famosos

El actor, que en un inicio se mostró renuente a hablar del tema, finalmente explicó la razón por la que su primogénita procedió así.

“Yo creo que a veces uno hace las cosas no por mala fe, sino también por protección”, dijo en entrevista con el reportero Poncho Pérez.

“Ella lo está haciendo de una manera no por no querer seguir a su madre, pero sí tal vez por autoprotección de no contaminarse de tanto bullicio que hay”, agregó.

El exfutbolista aseguró que Melenie “es la menos culpable de nada” en la controversia que surgió luego de que la llamada ‘Güerita consentida’ acusara a Cruz Martínez por presuntamente violentarla.

“Mi hija tuvo indicaciones de no decir absolutamente nada y aún así mucha gente lo tomó a mal. ¿Por qué? Por temas legales que estaba pasando su mamá, entonces lo mejor era mantenerse en silencio”, expresó.

“Y creo que eso también provocó que la gente pensara que no estaba apoyando a una persona u a la otra”, añadió al respecto.

Carmona aseveró que considera que Melenie “tomó la mejor decisión en muchas cosas”, entre ellas esa de tomar distancia en las plataformas digitales.

“Y no es más que una autoprotección para no verse lastimada de tantas cosas que también a su mamá la están atacando”, concluyó.

Alicia Villarreal defendió a su hija de los ataques

A finales de marzo, Alicia Villarreal rompió el silencio acerca de los comentarios negativos que se hacían sobre Melenie.

“Me duele mucho, me lastima que digan tantas cosas de ella”, confesó durante su participación en ‘Sale el sol’, “no es correcto que le hagan eso a una chamaca”.

Relacionados:
Melenie CarmonaAlicia VillarrealArturo CarmonaHijos de famososCruz MartínezPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX