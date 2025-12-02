Hija de Alicia Villarreal deja de seguirla en redes: su papá explica la fuerte razón

Video ¿Melenie Carmona no apoya a su madre? Esto dijo de la situación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, dejó de seguirla en redes sociales, esto a meses de que protagonizaran una fuerte polémica.

En febrero, la joven de 26 años fue señalada por no publicar en redes sociales un mensaje de apoyo a su mamá luego de que esta denunciara presuntas agresiones por parte de su ex, Cruz Martínez.

¿Por qué la hija de Alicia Villarreal le dio ‘unfollow’ en redes?

Fue el papá de Melenie, Arturo Carmona, quien confirmó que su retoño decidió quitarle el ‘follow’ a Alicia Villarreal en Instagram.

El actor, que en un inicio se mostró renuente a hablar del tema, finalmente explicó la razón por la que su primogénita procedió así.

“Yo creo que a veces uno hace las cosas no por mala fe, sino también por protección”, dijo en entrevista con el reportero Poncho Pérez.

“Ella lo está haciendo de una manera no por no querer seguir a su madre, pero sí tal vez por autoprotección de no contaminarse de tanto bullicio que hay”, agregó.

El exfutbolista aseguró que Melenie “es la menos culpable de nada” en la controversia que surgió luego de que la llamada ‘Güerita consentida’ acusara a Cruz Martínez por presuntamente violentarla.

“Mi hija tuvo indicaciones de no decir absolutamente nada y aún así mucha gente lo tomó a mal. ¿Por qué? Por temas legales que estaba pasando su mamá, entonces lo mejor era mantenerse en silencio”, expresó.

“Y creo que eso también provocó que la gente pensara que no estaba apoyando a una persona u a la otra”, añadió al respecto.

Carmona aseveró que considera que Melenie “tomó la mejor decisión en muchas cosas”, entre ellas esa de tomar distancia en las plataformas digitales.

“Y no es más que una autoprotección para no verse lastimada de tantas cosas que también a su mamá la están atacando”, concluyó.

Alicia Villarreal defendió a su hija de los ataques

A finales de marzo, Alicia Villarreal rompió el silencio acerca de los comentarios negativos que se hacían sobre Melenie.