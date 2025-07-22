Alicia Villarreal reacciona a que Cruz Martínez podría pelearle el 50% de su fortuna: “Estoy lista para todo”

Video Alicia Villarreal estalla contra Cruz Martínez y Arturo Carmona: “Se juntan porque son iguales”

Alicia Villarreal asegura estar preparada para lo que venga en su pleito legal con su ex Cruz Martínez, a quien acusó de presunta violencia doméstica.

La cantante reaccionó ante la posibilidad de que el integrante de los Kumbia Kings le peleé la mitad de su fortuna en el proceso de divorcio.

“Hay muchas cosas que no les puedo platicar, ¿verdad?, por lo mismo que tengo, pero yo estoy lista para todo lo que él quiera, yo estoy lista para lo que tenga que ser”, dijo en declaraciones transmitidas por ‘Venga la alegría’.

La llamada ‘Güerita consentida’ reconoció, no obstante, que “no” le parecería “justo” que el músico luchara por quedarse con parte de sus bienes.

“Yo he trabajado toda mi vida, ustedes me han visto, desde muy jovencita y nada me han regalado”, explicó al respecto.

La posibilidad de que el también empresario luche contra la regiomontana por su patrimonio obedecería a que supuestamente, según El Universal, están casados por bienes mancomunados.

Debido a que actualmente hay una que disputa judicial en marcha, Alicia no quiso opinar acerca del hecho de que Martínez llevará el procedimiento en libertad, como determinó un juez.

“No sé qué les puedo contestar que sea algo que sea correcto porque de decir sí tengo muchas cosas que decir, pero estoy en medio de una situación legal que me impide dar una opinión”, enunció.

¿Alicia Villarreal contra Arturo Carmona?

En esta misma oportunidad, Alicia Villarreal se refirió a Arturo Carmona, quien en varias ocasiones ha hablado de ella y el matrimonio que sostuvieron, y hasta se ha puesto del lado de Cruz Martínez.

“Con el señor Carmona no tengo nada que hablar. Ni siquiera sé por qué él… es algo que él no pude ignorar, siempre está hablando”, mencionó.

“Que diga lo que sea, que sea como él quiera, a mí no me importa, yo sí lo puedo ignorar en la vida”, añadió tajantemente.

Al ser cuestionada si considera en ponerle una orden de restricción al actor, ella replicó: “Pues ya no me voy a dejar de nadie”.