Arturo Carmona

Arturo Carmona reacciona al romance de Alicia Villarreal con 'influencer' 11 años más joven que ella

El actor rompió el silencio sobre la nueva relación de Alicia Villarreal, quien a 20 días de firmar su divorcio con Cruz Martínez hizo público su romance con Cibad Hernández.

Elizabeth González.
Arturo Carmona reaccionó al romance de Alicia Villarreal con Cibad Hernández, un abogado penalista e ‘influencer’ 11 años más joven que ella.

El actor rompió el silencio sobre el momento que vive la madre de su hija Melenie, a quien siempre le va a desear lo mejor.

“Lo que siempre le he deseado desde siempre. Que sea una mujer feliz, que sea una mujer plena en todos los sentidos”, declaró a ‘Venga la Alegría’ este 1 de septiembre.

Aunque Arturo Carmona prefirió mantenerse al margen de la nueva relación de su expareja, aseguró que lo verdaderamente importante es que Alicia Villarreal sea feliz, ya que eso beneficia a todos.

“Como siempre lo he dicho, lo que me interesa y siempre me ha importado es que la madre de mi hija siempre esté en todos los sentidos bien”, sentenció.

La nueva relación de Alicia Villarreal tras divorcio

El 26 de agosto, Alicia Villarreal hizo pública su relación con Cibad Hernández, con quien incluso se hizo un tatuaje en pareja durante un viaje a Las Vegas.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo… amo demasiado”, escribió en Instagram.

Alicia Villarreal informó sobre su nueva relación tan solo 20 días después de firmar oficialmente su divorcio de Cruz Martínez, quien supuestamente ya estaba enterado de este romance por presuntos mensajes que le encontró a su exesposa.

En febrero, la exvocalista de Grupo Límite denunció públicamente a Cruz Martínez al finalizar uno de sus conciertos. La cantante interpuso una denuncia contra el líder de los Kumbia Kings por violencia doméstica, robo de documentos y tentativa de feminicidio.


