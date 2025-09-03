Arturo Carmona

Arturo Carmona habla del sentir de su hija tras Alicia Villarreal confirmar romance con ‘influencer’

El actor se pronunció acerca de la postura que tomó Melenie sobre la nueva relación de su mamá. La cantante ahora es pareja del ‘influencer’ Cibad Hernández.

Por:
Dayana Alvino.
Video Alicia Villarreal cumple 54 años y llora junto a su novio ‘tiktoker’ al que le lleva 12

Arturo Carmona habló del sentir de su hija, Melenie, a días de que Alicia Villarreal confirmara que mantiene una relación con el ‘influencer’ Cibad Hernández.

Desde el pasado 26 de agosto, cuando destapó su romance, la cantante se ha dejado ver en diversas ocasiones al lado del creador de contenido, con quien incluso celebró su cumpleaños número 54.

Arturo Carmona habla de cómo está su hija tras Alicia Villarreal confirmar romance

Mientras que su ex disfruta de su nueva relación, Arturo Carmona fue cuestionado acerca de la postura que su primogénita, Melenie, ha tomado al respecto.

“No quisiera compartir eso porque, al final, son cosas muy personales de mi hija que no quisiera externar, lo que ella siente en este momento”, dijo en entrevista para el canal de YouTube ‘Tony Stars TV’.

Si bien se guardó lo que la joven de 26 años le ha revelado, el actor puntualizó que está a su lado para brindarle su sustento.

“Pero, lo que sí les puedo decir es que, la apoyo en todo lo que ella decida hacer en su vida y lo que sienta también, estoy ahí para ella siempre”, expresó.

El exdeportista aseguró que, por su parte, le “desea lo mejor” a Alicia Villarreal con Cibad Hernández, a quien ella le lleva 11 años.

“Todos somos responsables de las decisiones que tomemos y si ella decidió esto en este momento, pues obviamente es por algo”, externó.

“Creo que uno siempre debe de buscar la felicidad, ¿no?, y si ella la encontró, pues tiene todo el derecho de hacerlo”, agregó.

La intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ destapó su idilio a 20 días de haber firmado su divorcio con Cruz Martínez, al que previamente denunció por presuntamente cometer violencia en su contra.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, Villarreal supuestamente ya mantenía un vínculo con Hernández mientras seguía al lado del músico.

El comunicador inclusive reportó que Martínez le habría quitado a la artista un celular en el que supuestamente había mensajes entre ella y el abogado.

Video Cruz Martínez reaparece así junto a hija de Alicia Villarreal tras supuesta agresión contra la cantante
