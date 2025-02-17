Alicia Villarreal está “afectada física y emocionalmente” tras presunta agresión de Cruz Martínez

Video Alicia Villarreal hace señal de "ayuda" en concierto tras supuestamente denunciar a Cruz Martínez

Hugo Mejuto, productor y amigo de Alicia Villarreal, confirmó que ella interpuso una denuncia en contra de su expareja, pero aún marido, Cruz Martínez por una agresión en su contra.

El empresario concedió una entrevista al programa de espectáculos ‘Todo para la mujer’, este 17 de febrero, en la que habló al respecto.

“Ella tuvo un tema en casa, bastante delicado”, dijo, “tan es así que ya hay un proceso legal. […] Ella evidentemente está afectada, física y emocionalmente”.

Él corroboró que el incidente, que calificó como “grave”, ocurrió en la residencia que la llamada ‘Güerita Consentida’ comparte con el integrante de Kumbia Kings, en Monterrey, Nuevo León.

Además, detalló que ella “sí estuvo en el hospital” la madrugada del domingo, donde la habrían hecho actuar jurídicamente.

“Hay una toma [video] donde hasta se ve el moretón en el brazo, que traspasa el vestido, la tela”, especificó acerca de las lesiones.

Al ser cuestionado directamente por la titular de la emisión, Maxine Woodside, si “Cruz la golpeó”, refiriéndose a Alicia, Mejuto respondió: “Pues sí, tuvo ese lamentable hecho, no es mentira”.

¿Cruz Martínez trató de “ahorcar” a Alicia Villarreal?

Previamente, mediante Instagram, la presentadora Blanca Martínez, mejor conocida como ‘La Chicuela’, dio a conocer que “los rumores” indicaban que Cruz Martínez “la quiso ahorcar” a Alicia Villarreal.

Guardando precaución, debido a la complejidad de la situación, Hugo Mejuto aparentemente lo validó en su plática con el ‘show’.

“Sí supe […] que ella estaba hablando con ‘La Chicuela’, que es su amiga personal. No es lo mismo que yo pueda ser un poco invasivo con mis preguntas, a una mujer hablándole a otra y platicándole”, relató.

Luego de que Woodside comentara que si Blanca “posteó” ese dato “es que sí es cierto”, él reaccionó: “Es lo que trato de decir”.

Alicia Villarreal no planeó acusación contra Cruz Martínez

En esta misma oportunidad, Hugo Mejuto negó categóricamente el supuesto de que Alicia Villarreal planeó, con su hermana Coral, autolesionarse para posteriormente acusar a Cruz Martínez de violencia intrafamiliar.

“Es mentira”, sentenció, “es completamente falsa esa conversación [que difundieron], no hay una filtración, hay una creación de alguien que desconozco, que podemos intuir evidentemente [es de la parte contraria], efectivamente”, concluyó.