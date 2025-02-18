Alicia Villarreal obtiene orden de restricción contra Cruz Martínez tras supuesta agresión, reportan

Alicia Villarreal habría conseguido su primera victoria en el reportado caso judicial que entabló hacia su aún esposo, Cruz Martínez, tras la presunta agresión que él cometió en su contra.

De acuerdo con diario Milenio y el portal del periodista Joaquín López Dóriga, la intérprete de ‘Te aprovechas’ “ha obtenido una orden de restricción contra” el músico, para que él “no se le acerque”.

PUBLICIDAD

¿Qué sucedió entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

La tarde de este 17 de febrero, el productor y amigo de Alicia Villarreal, Hugo Mejuto, respondió ante el cuestionamiento directo de la periodista Maxine Woodside sobre si Cruz Martínez “la golpeó”.

“Pues sí, tuvo ese lamentable hecho, no es mentira”, dijo durante su participación en la emisión de la presentadora, ‘Todo para la mujer’.

“Ella tuvo un tema en casa, bastante delicado”, indicó, “tan es así que hay un proceso legal. […] Ella evidentemente está afectada, física y emocionalmente”.

Aunque el también empresario no quiso ahondar en detalles, por respeto a la privacidad de la cantante, compartió que ella “sí estuvo en el hospital” debido a lo sucedido, el sábado 15 de febrero.

“Hay una toma [clip] donde se ve el moretón en el brazo, que traspasa el vestido, la tela”, especificó acerca de las presuntas lesiones que tendría la regiomontana.

Por su parte, Blanca Martínez, conocida como ‘La Chicuela’ y allegada a la artista, dio a conocer vía Instagram que “los rumores” señalaban que Cruz “quiso ahorcar” a Alicia.

La noche del domingo 16, Villarreal se presentó en la Feria Expo Monarca 2025, en Zitácuaro, Michoacán, y al terminar su concierto realizó la señal de auxilio para víctimas de violencia familiar.

Tras conocerse el supuesto ataque, Ana María Alvarado, de ‘Sale el sol’, comentó que aquel día, el integrante de Kumbia Kings le habría reclamado a la madre de sus hijos por una grabación en la que sale con Arturo Carmona, quien fuera su marido.

PUBLICIDAD

“Entonces que le dijo: ‘Es que me haces quedar mal ante la gente, que estás otra vez con tu ex’. Y que ella le respondió: ‘¿Y tú qué me dices si salió el video con otra chava? Me has sido infiel’”, relató.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar o desmentir las versiones que han circulado con respecto a su situación.