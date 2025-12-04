Hija de Alicia Villarreal confirma distanciamiento con su mamá tras noviazgo con Cibad: "No estoy de acuerdo"

Video Hija de Alicia Villarreal arremete contra noviazgo de su mamá: "No voy a estar solapando"

Melenie Carmona confirmó que está distanciada de su madre, Alicia Villarreal, y que dejó de seguirla en redes sociales. Además, reveló que " no está de acuerdo" con el noviazgo que tiene con Cibad Hernández.

A través de un en vivo, la joven de 26 años ventiló que, tanto ella como sus hermanos, consideran que su mamá inició muy rápido la relación con el 'influencer' y no está dispuesta a "soportar nada", por lo cual prefiere estar alejada.

PUBLICIDAD

Melanie Carmona no aprueba el noviazgo de su madre

La hija de Arturo Carmona reveló que Alicia Villarreal les informó sobre su relación con Cibad a través de mensajes de texto.

"Cuando ella nos dijo que tenía una pareja, que estaba conociendo a alguien, nosotros estábamos de padrísimo que te estés dando la oportunidad de otra vez conocer gente y de no estar deprimida y de no estar cerrada".

"Nos dijo que tenía pareja en agosto y ella firmó los papeles de divorcio con Cruz a finales de julio, entonces para nosotros claro que fue muy rápido", añadió.

Melenie no se opone a que su madre inicie una nueva relación, pero confiesa que no está lista para verla con Cibad Hernández.

"Si ella quiere tener un apoyo emocional pues que lo tenga, pero no significa que yo lo voy a tener que estar solapando o aguantando o aplaudiéndole cosas que yo no estoy de acuerdo, por eso la dejé de seguir, por eso estamos un poco distanciadas, porque yo no quiero ir a mi casa y desayunar como si nada, yo no quiero convivir con estas personas, no estoy lista para convivir con estas personas", explicó.

¿Melenie Carmona apoya a Cruz Martínez?

La joven asegura que apoyará a su madre cuando lo necesite, sin embargo, explicó que también para ella ha sido difícil la separación de Cruz Martínez, a quien tuvo como figura paterna.

"Ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema, es el papá de mis hermanos, yo crecí con él, o sea, ¿ahorita ustedes qué creen que opinamos de que mi mamá tenga pareja y sea él?", preguntó contundentemente en el 'live'.

PUBLICIDAD

Melenie le pidió a su madre ser "prudente" con su noviazgo para evitar el acoso de la prensa, pero ella no le hizo caso y reprueba los videos que la cantante ha subido con Cibad.

"Le pedí a mi mamá ser prudente más que nada por mis hermanos. Nos dijo que tenía pareja un lunes y un jueves subió un video besándose y no sé qué en Las Vegas".

Por este tipo de contenidos, Melenie dejó de seguir a su madre en redes en septiembre para cuidar su "paz mental". Sin embargo, dejó muy claro que Alicia "tiene el derecho de encontrar su felicidad".

¿Cómo está la relación de Melenie con Alicia Villarreal?

La joven dejó claro que no está peleada con su mamá, simplemente está tomando su distancia para entender la situación y mantenerse tranquila, pues los problemas de los últimos meses le causaron "colitis nerviosa".

"Mi apoyo lo tiene cuando realmente yo vea que necesita mi apoyo. Ahorita ella está bien, ella se siente emocionalmente acompañada que es lo más importante y ella cree que está haciendo lo correcto".