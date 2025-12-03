¿Novio de Alicia Villarreal señala a Arturo Carmona de "colgarse" de ella para "poder sobresalir?"

Video Hija de Alicia Villarreal ya convive con el novio ‘tiktoker’ de la cantante: ¿se caen mal?

Cibad Hernández, el novio de Alicia Villarreal, habría mandado un contundente mensaje a través de las redes sociales y se especula que podría estar dirigido para Arturo Carmona.

Sin mencionar nombres y muy a su estilo, el conferencista se refirió sobre los ex de las mujeres que continúan hablando de ellas "para poder sobresalir".

"No sé ustedes, mija, pero qué hue… ser ese ex que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir. Mijo, ya cómprate unos huev…, ya cómprate una vida. Ya estuvo. Ya estuvo, ¿no crees?", dice al inicio del video.

Cibad también dejó entrever que esa persona estaría buscando notoriedad también hablando de él.

"Ya estuvo que te estés colgando, que te estés colgando de tu ex y de los huev… del novio de tu ex. ¡Ay Diosito! No cabe duda que el que nace para maceta, no vale para pura ma…", finalizó en el mensaje.

¿Qué dijo Arturo Carmona?

Cibad Hernández publicó el mensaje después de que se viralizara el video de un fragmento de una función de la obra 'Perfume de Gardenia' que ofrecieron en Monterrey, donde Carmona y Julio Camejo se burlan de la situación.

"¿Qué? ¿Ahora sí te quedó grande la yegua?”, le pregunta Camejo haciendo referencia a la exitosa canción de Alicia Villarreal. "No seas ma…, eso no estaba en el libreto ca…", responde Arturo en medio de la risa del público. "Estás viendo que ahora andan diciendo que doy consejos y la chin…", añadió.

Julio continúa con la burla: "Es que por ti hasta me puedo volver 'influencer', coach motivacional para mujeres despechadas", dice sugiriendo la ocupación de Cibad Hernández.

En noviembre, Alicia Villarreal advirtió ante los medios de comunicación que ya "no permitirá" que "se metan con ella", por lo cual no dudará en interponer acciones legales en contra de quien sea.