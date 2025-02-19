Cruz Martínez habría hecho “amenaza directa de muerte” a Alicia Villarreal durante presunta agresión

En medio del hermetismo que Alicia Villarreal y su expareja, pero aún esposo, Cruz Martínez, guardan en torno a la alegada agresión que él habría cometido en contra de ella, nuevos detalles salen a la luz.

La tarde de este martes 18 de febrero, el periodista y colaborador de N+, Ray Elizalde, compartió qué fue lo que supuestamente, de acuerdo con sus fuentes policiales, sucedió al momento del ataque.

¿Cruz Martínez “recibió con amenazas” a Alicia Villarreal?

Previamente, Hugo Mejuto, productor y amigo de Alicia Villarreal, aseguró a ‘Todo para la mujer’ que Cruz Martínez “sí” la “golpeó”, por lo que ella “estuvo en el hospital” el sábado 15 de febrero.

Sobre el incidente, Ray Elizalde explicó en entrevista para ‘Sin lisonja’, de Alex Kaffie, que presuntamente el integrante de Kumbia Kings ingresó al domicilio de la artista “sin el consentimiento” de ella.

“Él se esconde en uno de los guardarropas y espera el arribo de esta mujer. Lamentablemente cuando llega […] la recibe con amenazas, la somete”, relató.

“Y luego ya, al interior de esta alcoba, le quita su celular para que no llame a ninguna autoridad. Le quita incluso la papelería, que es documentación importante para ella”, agregó.

El corresponsal afirmó que, según “uno de los elementos que actuó” en la indagación, el músico le habría arrebatado a la madre de sus hijos “el pasaporte, la visa, para que ella no se fuera a ningún lado”.

“Le dijo: ‘De este cuarto solamente uno va a salir con vida’”, contó, “es lo que ella narró a la autoridad […] por lo cual se inicia esta investigación”.

“Es una amenaza directa de muerte”, sentenció Elizalde, quien fue uno de los primeros en reportar que Villarreal habría interpuesto una denuncia a Martínez debido a este asalto.

Él especificó que la intérprete de ‘Te aprovechas’ supuestamente “salió corriendo” de su hogar “en un descuido” de su todavía marido.

“De inmediato ella se encuentra con unos policías en el camino, les narra lo ocurrido”, indicó, añadiendo que posteriormente Alicia fue trasladada a un hospital, donde “se le brindó el auxilio”.

¿Cruz Martínez “huyó” a Estados Unidos?

Ray Elizalde pormenorizó que, tras conocer el supuesto atentando, agentes habrían revisado la casa de Alicia Villarreal, donde Cruz Martínez “ya no estaba”.

“Así es [presuntamente huyó a Estados Unidos], es lo que comentarían los mismos elementos de la Fiscalía cuando se le comenzó a buscar en el mismo sector”, explicó.

“Y él aparentemente ya no tiene residencia distinta aquí en nuestro estado, así que todo hace suponer que se retira a la unión americana”, sumó.

La mañana de este 19 de febrero, Martínez publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece sonriente con Melenie Carmona, hija de Villarreal, pero no se pronunció sobre su paradero o si es verdad lo informado relativo a él.

Por su parte, ayer, el diario Milenio dio a conocer que la llamada ‘Güerita consentida’ “ha obtenido una orden de restricción contra” el papá de sus retoños.