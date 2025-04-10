Alejandro Sanz

“Familia” de Alejandro Sanz muere en tragedia en Dominicana: los despide con promesa

El cantante empleó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida a sus seres queridos, quienes perdieron la vida en la tragedia ocurrida en la famosa discoteca Jet Set.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hija de Rubby Pérez vio el instante en que una viga cayó sobre su padre: por esta razón él no se percató

Alejandro Sanz atraviesa por un momento difícil. El cantante reveló en sus redes sociales que se encuentra de luto por la muerte de su “familia”, quienes perdieron la vida en la tragedia ocurrida en la famosa discoteca Jet Set, en República Dominicana.

El intérprete de ‘Corazón partío’ compartió en sus historias de Instagram el fallecimiento de sus compadres, quienes formaban parte de su familia por elección.

PUBLICIDAD

“Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero”, escribió el 9 de abril.

Más sobre Alejandro Sanz

Alejandro Sanz reaparece feliz tras entrevista de su exfan: hace nueva acusación y la cortan en vivo
1:00

Alejandro Sanz reaparece feliz tras entrevista de su exfan: hace nueva acusación y la cortan en vivo

Univision Famosos
Fan de Alejandro Sanz lo habría tratado de extorsionar antes de acusarlo de abuso
2 mins

Fan de Alejandro Sanz lo habría tratado de extorsionar antes de acusarlo de abuso

Univision Famosos
Alejandro Sanz responde a fan que lo acusó de abuso: "Qué pena"
2 mins

Alejandro Sanz responde a fan que lo acusó de abuso: "Qué pena"

Univision Famosos
Fan de Alejandro Sanz denuncia haber vivido "pesadilla" con el cantante": "Me siento sucia"
2 mins

Fan de Alejandro Sanz denuncia haber vivido "pesadilla" con el cantante": "Me siento sucia"

Univision Famosos
Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante
1 mins

Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante

Univision Famosos
Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores
2 mins

Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores

Univision Famosos
¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles
2 mins

¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles

Univision Famosos
Candela Márquez y Alejandro Sanz: su amor lo sacó de su momento más triste
3:02

Candela Márquez y Alejandro Sanz: su amor lo sacó de su momento más triste

Univision Famosos
Candela Márquez le prepara romántica sorpresa muy a la mexicana a Alejandro Sanz
0:51

Candela Márquez le prepara romántica sorpresa muy a la mexicana a Alejandro Sanz

Univision Famosos
Alejandro Sanz arremete contra quien dice que “no supera a Shakira” y anda con otra "igualita"
3 mins

Alejandro Sanz arremete contra quien dice que “no supera a Shakira” y anda con otra "igualita"

Univision Famosos

“La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes, fuertemente”, agregó.

El cantante se encuentra "lleno de dolor" tras la muerte de sus seres queridos.
El cantante se encuentra "lleno de dolor" tras la muerte de sus seres queridos.
Imagen Alejandro Sanz


Sin entrar en detalles sobre lo ocurrido, en un segundo mensaje publicado también en Instagram, Alejandro Sanz compartió una fotografía junto a sus seres queridos, a quienes no dudó en hacerles una promesa.

“En un solo segundo nos cambia la vida o nos la quita. Compadre, Eduardo, comadre Johanna… Solo nombrarlos, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso”, señaló.

“Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero”, sentenció el novio de la actriz Candela Márquez.

Los compadres de Alejandro Sanz murieron en la tragedia de la famosa discoteca Jet Set.
Los compadres de Alejandro Sanz murieron en la tragedia de la famosa discoteca Jet Set.
Imagen Alejandro Sanz / Instagram


Los nombres de los compadres de Alejandro Sanz se encuentran en la lista de las personas fallecidas en el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, difundida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto Nacional de Patología Forense.

En la tragedia, ocurrida la madrugada del 8 de abril, también falleció en el famoso merenguero Rubby Pérez. Su cuerpo fue recuperado apenas ayer 9 de abril de entre los escombros.

Relacionados:
Alejandro SanzTragediasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD