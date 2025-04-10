“Familia” de Alejandro Sanz muere en tragedia en Dominicana: los despide con promesa
El cantante empleó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida a sus seres queridos, quienes perdieron la vida en la tragedia ocurrida en la famosa discoteca Jet Set.
Alejandro Sanz atraviesa por un momento difícil. El cantante reveló en sus redes sociales que se encuentra de luto por la muerte de su “familia”, quienes perdieron la vida en la tragedia ocurrida en la famosa discoteca Jet Set, en República Dominicana.
El intérprete de ‘Corazón partío’ compartió en sus historias de Instagram el fallecimiento de sus compadres, quienes formaban parte de su familia por elección.
“Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero”, escribió el 9 de abril.
“La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes, fuertemente”, agregó.
Sin entrar en detalles sobre lo ocurrido, en un segundo mensaje publicado también en Instagram, Alejandro Sanz compartió una fotografía junto a sus seres queridos, a quienes no dudó en hacerles una promesa.
“En un solo segundo nos cambia la vida o nos la quita. Compadre, Eduardo, comadre Johanna… Solo nombrarlos, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso”, señaló.
“Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero”, sentenció el novio de la actriz Candela Márquez.
Los nombres de los compadres de Alejandro Sanz se encuentran en la lista de las personas fallecidas en el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, difundida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto Nacional de Patología Forense.
En la tragedia, ocurrida la madrugada del 8 de abril, también falleció en el famoso merenguero Rubby Pérez. Su cuerpo fue recuperado apenas ayer 9 de abril de entre los escombros.