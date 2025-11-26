Alejandro Sanz

Alejandro Sanz y Candela Márquez reaparecen juntos tras rumores de ruptura

El cantante reapareció junto a su novia, la actriz Candela Márquez, durante un evento en Madrid en el que fue homenajeado.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Alejandro Sanz y Candela Márquez reaparecieron juntos en Madrid tras reportarse que habían terminado su relación luego de un año juntos.

Este miércoles 26 de noviembre, la pareja desfiló por la alfombra roja de ‘Elle X Future’, evento celebrado por la revista Elle en el que el intérprete fue homenajeado por su compromiso con el planeta.

Durante el evento, la pareja se dejó ver de lo más sonrientes, abrazados y posando para las fotografías junto a Richard Gere y su esposa, Alejandra Silva.

Los rumores de su ruptura

El 15 de noviembre, el periodista Jordi Martín reportó en su canal de YouTube que, presuntamete, Alejandro Sanz y Candela Márquez habían terminado su noviazgo de manera definitiva.

Según el colaborador de El Gordo y La Flaca la causa de la ruptura habría sido por presuntos problemas de inseguridad de la actriz, los cuales habrían comenzado por la cercanía del español con Shakira.

“Anoche cuando veo que no va (Candela Márquez) a los Latin GRAMMY, me pongo en contacto con gente muy cercana a Alejandro Sanz y me dicen las fuentes (…) que esta relación estaba super deteriorada. Esta relación se empieza a deteriorar cuando el famoso beso de Shakira y Alejandro Sanz”, contó.

“A Candela Márquez no le sentó nada bien. Me dicen que agarró un ataque de celos tremendo contra Shakira y que dejo la relación con Sanz, que se rompió”, agregó y posteriormente, puntualizó que la distancia habría afectado su relación.

“Me dicen que la distancia ha sido un factor clave para la separación (…) Desde hace unas semanas, ya tomaron la decisión de romper por completo (…) Es información oficial por parte del entorno de Alejandro Sanz. Me han dicho que han terminado, han roto y que no van a volver”, sentenció.

