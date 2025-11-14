Alejandro Sanz y Candela Márquez terminan su relación, reportan

Video Candela Márquez y Alejandro Sanz: su amor lo sacó de su momento más triste

Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían terminado su relación luego de un año juntos, según reportes del periodista Jordi Martín.

El colaborador de El Gordo y La Flaca reveló este viernes 15 de noviembre que el cantante habría termina su noviazgo de manera definitiva por presuntos problemas de inseguridad de la actriz, los cuales habrían comenzado por la cercanía del español con Shakira.

PUBLICIDAD

“Anoche cuando veo que no va (Candela Márquez) a los Latin GRAMMY, me pongo en contacto con gente muy cercana a Alejandro Sanz y me dicen las fuentes (…) que esta relación estaba super deteriorada. Esta relación se empieza a deteriorar cuando el famoso beso de Shakira y Alejandro Sanz”, contó.

“A Candela Marquez no le sentó nada bien. Me dicen que agarró un ataque de celos tremendo contra Shakira y que dejo la relación con Sanz, que se rompió”, agregó.

Según Jordi Martín, esta sería la foto que habría molestado a Candela Márquez. Imagen Alejandro Sanz / Instagram

¿Por qué habrían terminado Alejandro Sanz y Candela Márquez?

De acuerdo con Jordi Martín, aunque Alejandro Sanz y Candela Márquez retomaron su relación días después, en septiembre ocurrió “una crisis tremenda” de la que ya no se pudieron recuperar.

“Alejandro Sanz, en los últimos meses, se ha instalado en México a vivir, y me aseguran que la distancia, al final, ha sido un gran problema para la pareja. Me dicen personas muy cercanas a Alejandro Sanz que Candela era una persona insegura, que sufría muchísimo de celos (…) Me dicen que Alejandro Sanz la ha querido muchísimo, que se enamoró perdidamente, pero que ha llegado un punto en el que ya no ha podido más”, subrayó.

“Me dicen que la distancia ha sido un factor clave para la separación (…) Desde hace unas semanas, ya tomaron la decisión de romper por completo (…) Es información oficial por parte del entorno de Alejandro Sanz. Me han dicho que han terminado, han roto y que no van a volver”, sentenció.

Los inicios de su romance

En 2024, Alejandro Sanz, quien es 20 años mayor que Candela Márquez, dio pistas de su romance con la actiz tras intercambiar con ella románticos mensajes en Instagram. Sin embargo, los rumores se hicieron más fuertes luego de ser captados besándose en público.

PUBLICIDAD

El 5 de noviembre, los famosos confirmaron su relación a través de un par de fotografías donde se dejaron ver con las manos entrelazadas.