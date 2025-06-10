Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante

Shakira y Alejandro Sanz robaron la atención del público y encendido los rumores de un posible romance en un reciente concierto en Miami.

Alejandro Sanz le dice "te amo" a Shakira

Durante uno de los shows de la colombiana, Alejandro Sanz le declaró su amor en pleno escenario, como se puede ver en el video presentado por Despierta América este 10 de junio.

El cantante de 56 años le dice, "Te amo". La respuesta de la cantante de 48 no se hizo esperar: "Alejandro es lo más bello que me ha dado España después de mis hijos", afirmó.

La interacción no terminó en el escenario. Posteriormente, Alejandro Sanz publicó un mensaje en sus redes sociales que avivó aún más la especulación: "Mi Shaki, te quiero inevitablemente por encima de todo. Felicidades por tu presentación en Miami".

Shakira señalada como la discordia entre Alejandro Sanz y Candela Márquez

Recientemente se rumoró que el noviazgo entre Candela Márquez y Alejandro Sanz había terminado. Estas especulaciones iniciaron luego de que la actriz dejó de seguir al intérprete español y a Shakira en Instagram.

Estos sucesos también trajeron teorías que señalaban a Shakira como la supuesta culpable de la presunta separación.

Sin embargo, el paparazzo Jordi Martin aseguró que la pareja sigue unida: “Me he puesto en contacto con un gran amigo mío, de la época en la que yo viví en Miami. Una persona de máxima confianza de Alejandro Sanz y me asegura que no hay ruptura, que siguen juntos”, declaró en su canal de YouTube el 29 de mayo.