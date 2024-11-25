Alejandro Sanz arremete contra quien dice que “no supera a Shakira” y anda con otra "igualita"

Video ¡Por primera vez juntos ante todos!: Alejandro Sanz posa con Candela Márquez y su hija

Alejandro Sanz respondió contundentemente a quien lo acusa de no “superar” a Shakira y haber comenzado una relación con alguien “igualita” a ella.

En 2005, cuando los cantantes colaboraron en la canción ‘La tortura’, se comenzó a especular que entre ambos existía más que una amistad.

Dicho rumor ha surgido, desde entonces, en diversas ocasiones. En junio de 2023, por ejemplo, en el programa ‘Socialité’ indicaron que ellos sostendrían “un posible idilio”.

Este noviembre, el madrileño confirmó que se encuentra en una relación con la actriz Candela Márquez, con quien inclusive asistió a los premios Latin GRAMMY 2024.

Alejandro Sanz explota tras comentario sobre Shakira

Este 24 de noviembre, Candela Márquez subió a su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece desde la playa.

Entonces, Alejandro Sanz le dejó un amoroso mensaje con el que, además, reveló que actualmente no se encuentran juntos físicamente.

“Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto. No hay manera de explicar lo que no tiene explicación”, anotó la publicación.

“La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero”, concluyó.

En la sección de reacciones, sin embargo, no solamente apareció el intérprete de ‘Corazón partío’, sino también aquellos que juzgan el romance.

Un usuario de la red social escribió: “Sanz no supera a Shakira y como ella no le hizo caso, se agarró a esta que está igualita, pero sigue cantándole a la cubana, que tampoco supera”.

Aparentemente, este internauta hace referencia no sólo a la estrella de telenovelas y a la colombiana, sino también a Rachel Valdés, con quien el cantautor anduvo por más de tres años.

Ante las palabras, el español no se quedó callado y así le contestó: “Je, je, je. Pobrecito… Sumérgete… pero sumérgete mucho… más…”.

“Tu lugar está ahí en el fondo, donde nada importa, no más respirar, y ahí vas a entender tu mierd… de comentario”, añadió tajantemente.

Alejandro Sanz arremete tras comparación de su novia, Candela Márquez, con Shakira. Imagen Candela Márquez/Instagram

La persona no tardó en contestarle: “Señor, no se ofenda con la verdad ja, ja, ja”, pero el artista ya no continuó con la interacción.

En junio del año pasado, luego de que empezara a informarse que Shakira y Sanz presuntamente estaban saliendo, un amigo de él, el productor musical Miguel Ángel Arenas ‘Capi’, lo desmintió.

Alejandro Sanz considera “mágico” estar con Candela Márquez

Este domingo, Candela Márquez apuntó una misiva para Alejandro Sanz en su propio perfil de la plataforma digital.

“Los momentos mágicos quedan en memorias, en presente continuo… somos de donde dejamos huella y tú la dejaste en mí. Tan de los dos… tan único… y el único lugar para llegar es a través de nuestros ojos”, le indicó.

El cantautor le replicó: “Lo verdaderamente mágico es haberte encontrado, Candela. Lo bello de ser camino es sentir que se queda grabada en tu piel la huella de tus pies. Sigamos… que la vida es seguir”.

Alejandro Sanz y Candela Márquez intercambiaron mensajes románticos. Imagen Alejandro Sanz/Instagram