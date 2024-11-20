Candela Márquez

Candela Márquez rompe el silencio sobre su relación con Alejandro Sanz: “Es un príncipe”

La actriz, que es 20 años menor que el cantante español, fue captada en Monterrey, México, conviviendo con Manuela, primogénita del intérprete.

Por:
Elizabeth González.
Candela Márquez rompió el silencio sobre su relación con Alejandro Sanz tras su primera aparición pública como pareja durante los Latin GRAMMY 2024.

La villana de Fuego Ardiente (telenovela que puedes ver en ViX) fue captada en Monterrey, México, paseando a su perrita Duna en compañía de Manuela, primogénita del intérprete de ‘Amiga Mía’.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre cómo es Alejandro Sanz como pareja, Candela Márquez confesó ante las cámaras de ‘Ventaneando’: “Obvio es un divino, un príncipe”.

Aunque la actriz española fue discreta sobre su cercanía con la hija mayor de Alejandro Sanz, aseguró que “siempre” es habitual que convivan, tal como lo demostraron en los Latin GRAMMY, donde fueron fotografiadas juntas.

Manuela, quien hace poco se graduó en Diseño de Modas en México, también se pronunció sobre cercanía con su padre, destacando “yo siempre lo acompaño en todo”.

Alejandro Sanz y Candela Márquez confirman su relación

Alejandro Sanz, quien es 20 años mayor que Candela Márquez, dieron pistas de su romance tras intercambiar románticos mensajes en Instagram. Sin embargo, los rumores se hicieron más fuertes luego de ser captados besándose en público.

El 5 de noviembre, los famosos confirmaron su relación a través de un par de fotografías que compartieron en Instagram, donde aparecían con las manos entrelazadas.

Finalmente fue el 13 de noviembre que hicieron su primera aparición pública durante el homenaje que Carlos Vives recibió en los Latin GRAMMY y, posteriormente, en la alfombra roja de la entrega de premios.

