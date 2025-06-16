Fan de Alejandro Sanz denuncia haber vivido "pesadilla" con el cantante": "Me siento sucia"

Video Hija de Joan Sebastian habría sido víctima de abuso del actor Jorge Reynoso: son familiares

Alejandro Sanz está rodeado por la polémica tras las recientes declaraciones de Ivet Playà, quien afirma haber vivido una "terrible pesadilla" con el cantante.

Ivet reveló en un video de TikTok supuestos detalles de una relación que, según ella, pasó de ser la de una fan a una historia de abuso.

Ella afirma que el artista "se equivocó hasta el final" con ella y que ahora siente la "responsabilidad moral" de contar su historia para que "la verdad salga a la luz".

La relación, según Ivet, comenzó en 2015, cuando ella era una fan y Alejandro Sanz la siguió en redes sociales. En ese entonces, Ivet "alucinaba" con que una figura tan famosa le enviara mensajes privados, comentara sus fotos o publicara contenido suyo.

El primer encuentro en privado, según su relato, ocurrió cuando Ivet tenía 18 años y Sanz 49: "Ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio lo sabía. Yo era una niña".

La situación presuntamente escaló cuando, a los 22 años, Ivet se mudó de Barcelona a Madrid porque Alejandro Sanz la contrató para trabajar para él. Durante ese período, Ivet asegura que sus conversaciones privadas eran "espiadas", aunque ella "no tenía nada que esconder".



A pesar de ello, el vínculo personal con el artista se volvió "irremediable" y se transformó en "íntimo y sexual". Lo que inicialmente parecía "un sueño", según Ivet, se convirtió en una "terrible pesadilla".

"Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta íntegra intimidad".

Ivet afirma haber intentado justificar las acciones de Sanz, pero que estas "llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral, incluso humano".

Además, hizo referencia a una entrevista de Alejandro Sanz, donde el artista habría dicho que "se lleva gente por delante" y que "es peligroso".

Playá vinculó estas declaraciones a su propia experiencia, afirmando: "A mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo". Considera que Sanz "vive en una realidad paralela" y se siente "por encima del bien y el mal", lo cual es "tremendamente peligroso" porque "todo el mundo se lo consiente y nadie es capaz de plantarle cara".

La mujer finalizó su declaración enfatizando su decisión de hablar públicamente, ya que "conmigo no se firmó ningún papelito". Siente una "responsabilidad moral" de plantarse y "demostrar que tarde o temprano la verdad sale a la luz".

"Ya no soy esa niña que estaba expuesta a todo para estar más cerca de él. La de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco. Y reconoce cuando alguien hace las cosas con el corazón y cuando alguien se siente tan vacío por dentro que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás. ¿Y ahora qué? Y ahora la verdad. Y ahora yo", concluyó.