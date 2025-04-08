Rubby Pérez

Muere el cantante Rubby Pérez tras colapsar el techo de la discoteca Jet Set

Su fallecimiento fue confirmado por la periodista Alicia Ortega. El cantante perdió la vida tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Por qué el techo se vino abajo en concierto de Rubby Pérez quitándole la vida y a decenas más?

Rubby Pérez murió este 8 de abril tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

El fallecimiento del cantante fue confirmado por la periodista Alicia Ortega durante un enlace en vivo con el noticiero dominicano 'Noticias SIN', donde también se reportó que su familia ya había recibido la noticia por parte de las autoridades.

"Hemos confirmado la recuperación del cadáver del merenguero Rubby Pérez. Su familia que se encontraba precisamente en esta área recibió la noticia por parte de las autoridades de que el cadáver del merenguero, quien era el anfitrión de esta fiesta, en esta discoteca del Jet Set (falleció)".

De acuerdo con la periodista, Zulinka Pérez, hija del cantante, habría tenido que recibir atención médica luego de que las autoridades le confimaran que el cuerpo de Rubby Pérez había sido hallado sin vida.

"La familia, obviamente, recibiendo la noticia de esta magnitud, la hija, quien se encontraba aquí desde la noche junto a su padre, tuvo que ser asistida por paramédicos y trasladada. Aún quedan algunos familiares del merenguero y la verdad es que es una situación sumamente trágica, escuchar esos gritos de angustia", sentenció.

Confusión sobre el paradero de Rubby Pérez

Horas antes de que se confirmara el fallecimiento de Rubby Pérez, su hija, Zulinka Pérez, había dicho que un grupo de rescatistas lo habían encontrado con vida entre los escombros.

“Esperemos en el Señor que él salga bien de todo, que se recupere rápido. Está herido pero está con vida", dijo a ‘Diario Libre’. “Lo encontraron cantando, él se puso a cantar para que lo escucharan”, aseveró al medio.

Sin embargo, el médico Micaías Pérez, hermano del cantante, dijo a ‘Noticias SIN’ que el artista seguía atrapado bajo los escombros del club Jet Set.

El icónico merenguero, conocido como ‘La voz más alta del merengue’, habría quedado atrapado entre los escombros de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó la madrugada de este martes en Santo Domingo.

¿Quién fue Rubby Pérez?

Roberto Antonio Pérez Herrera, nombre real de Rubby Pérez, nació el 8 de marzo de 1956 en Bajos de Haina, en República Dominicana.

Su potente voz y talento lo catapultaron a la fama en los años ochenta. Sin embargo, fue hasta 1987 que se consolidó como cantante al aparecer en las listas de popularidad de Billboard. Sus interpretaciones le valieron numerosos reconocimientos, incluyendo Premios Casandra y Premios Globo.

Relacionados:
Rubby PérezMuertes de famososTragediasaccidenteFamosos

