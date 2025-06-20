Fan de Alejandro Sanz lo habría tratado de extorsionar antes de acusarlo de abuso

Video Hija de Joan Sebastian habría sido víctima de abuso del actor Jorge Reynoso: son familiares

Ivet Playà, exfanática de Alejandro Sanz, habría tratado de extorsionarlo antes de finalmente acusarlo de supuestamente cometer abuso hacia ella.

De acuerdo con el medio español Artículo 14, la antigua admiradora “se puso en contacto con la oficina” del cantante en marzo “para advertirles que disponía de fotografías y audios de contenido sexual intercambiados” con él “a principios de 2024”, cuando ella tenía 25 años.

“Y aseguró que estaba dispuesta a difundirlos si el artista no entraba a negociar una solución”, cita el portal, indicando que lo “afirman desde la oficina” de Sanz.

En el reporte se apunta que, a principios de mayo, un abogado del despacho Roca Asociados, identificado por las siglas R.A.O., “se puso en contacto con el equipo” de Alejandro para plantearles:

“Su clienta, Ivet Playà, solicitaba que el cantante realizara una inversión millonaria en tres proyectos vinculados a las empresas Jardineras Bayer e IPM Comunicación, así como la adquisición de una vivienda en Collbató”, explicó el equipo legal de Sanz, según el medio.

“La propuesta contempla tres aportaciones anuales de 300.000, 300.000 y 350.000 euros [unos 346 mil dólares, en los dos primeros casos, y unos 403 mil dólares en el tercero], ofreciendo al artista una participación de tan sólo 5 % en dichos negocios”, añaden.

Alejandro y su equipo “rechazaron la propuesta” y “ella respondió publicando el vídeo en el que intenta desacreditar al artista, alegando que ‘era una niña’”, puntualiza Artículo 14.

¿De qué acusa Ivet Playà a Alejandro Sanz?

Fue el pasado 15 de junio cuando Ivet Playà aseveró, en un video publicado en su Instagram, que sostuvo un vínculo “íntimo y sexual” con el cantante.

“Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla”, dijo.

Ella afirmó que el artista “sabía” que era “una niña” cuando su conexión, primero únicamente amistosa, comenzó, y que él presuntamente permitió que alguien viera “lo que le mandaba” en confianza.

“Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento incluso sucia”, señaló, “Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo”.



Ante estas imputaciones, el intérprete de ‘Corazón partío’ emitió un comunicado en la misma red social y se dirigió a ella.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, escribió.

El compositor asimismo abordó el supuesto ofrecimiento de negocio y sentenció “nunca he sido partícipe de estas prácticas”.

¿Abogado de Ivet Playà reacciona?

Este viernes, Jorge Luque ha dado a conocer, durante la emisión española de ‘TardeAR’, el aparente desmentido de los representantes legales de Ivet Playà sobre lo supuestamente indicado por el equipo de Alejandro Sanz.