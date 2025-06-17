Alejandro Sanz

Alejandro Sanz responde a fan que lo acusó de abuso: "Qué pena"

Tras las fuertes acusaciones de Ivet Playà, el cantante español le respondió a través de un comunicado en redes sociales. Ella denunció haber vivido una "pesadilla" junto a Alejandro Sanz.

Univision picture
Por:Univision
Video Hija de Joan Sebastian habría sido víctima de abuso del actor Jorge Reynoso: son familiares

Alejandro Sanz respondió a las acusaciones de abuso que Ivet Playà, exfan y exintegrante de su equipo de trabajo hizo contra él.

"Ivet,
Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora.

PUBLICIDAD

En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no.

Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida.

Más sobre Alejandro Sanz

Alejandro Sanz reaparece feliz tras entrevista de su exfan: hace nueva acusación y la cortan en vivo
1:00

Alejandro Sanz reaparece feliz tras entrevista de su exfan: hace nueva acusación y la cortan en vivo

Univision Famosos
Fan de Alejandro Sanz lo habría tratado de extorsionar antes de acusarlo de abuso
2 mins

Fan de Alejandro Sanz lo habría tratado de extorsionar antes de acusarlo de abuso

Univision Famosos
Fan de Alejandro Sanz denuncia haber vivido "pesadilla" con el cantante": "Me siento sucia"
2 mins

Fan de Alejandro Sanz denuncia haber vivido "pesadilla" con el cantante": "Me siento sucia"

Univision Famosos
Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante
1 mins

Shakira y Alejandro Sanz encienden rumores de romance: él le dice "te amo" y así responde la cantante

Univision Famosos
Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores
2 mins

Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores

Univision Famosos
¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles
2 mins

¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles

Univision Famosos
“Familia” de Alejandro Sanz muere en tragedia en Dominicana: los despide con promesa
2 mins

“Familia” de Alejandro Sanz muere en tragedia en Dominicana: los despide con promesa

Univision Famosos
Candela Márquez y Alejandro Sanz: su amor lo sacó de su momento más triste
3:02

Candela Márquez y Alejandro Sanz: su amor lo sacó de su momento más triste

Univision Famosos
Candela Márquez le prepara romántica sorpresa muy a la mexicana a Alejandro Sanz
0:51

Candela Márquez le prepara romántica sorpresa muy a la mexicana a Alejandro Sanz

Univision Famosos
Alejandro Sanz arremete contra quien dice que “no supera a Shakira” y anda con otra "igualita"
3 mins

Alejandro Sanz arremete contra quien dice que “no supera a Shakira” y anda con otra "igualita"

Univision Famosos

Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad", escribió en una historia de Instagram este 17 de junio.

Alejandro Sanz respondió a Ivet Playa tras ser acusado de abuso.
Alejandro Sanz respondió a Ivet Playa tras ser acusado de abuso.
Imagen Alejandro Sanz/Instagram e Ivet Playa/TikTok

Ivet Playà acusó a Alejandro Sanz de abuso

Ivet Playà dijo haber vivido una "terrible pesadilla" con el cantante. La joven detalló en un video de TikTok supuestos detalles de la relación donde presuntamente sufrió abuso.

Según Ivet, su vínculo comenzó en 2015, cuando ella era una fan y Alejandro Sanz la siguió en redes sociales y comenzó a interactuar con sus publicaciones.

El primer encuentro en privado, dijo, ocurrió cuando Ivet tenía 18 años y Sanz 49: "Ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio lo sabía. Yo era una niña".

A los 22 años, Ivet dice haberse mudado de Barcelona a Madrid porque Alejandro Sanz la contrató para trabajar para él. Ella asegura que estas conversaciones privadas eran "espiadas", aunque ella "no tenía nada que esconder".

@famososunivision

"Me siento sucia" Fan de Alejandro Sanz rompe el silencio sobre la relación que tuvo con el cantante, a sus 18 años 😮  #AlejandroSanz #MúsicaDeAlejandroSanz #Fans #ConciertosSanz #Shakira #viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora

♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo


La ex fan de Sanz afirmó que el vínculo personal con él se volvió "irremediable" y se transformó en "íntimo y sexual", pero que posteriormente se convirtió en una "terrible pesadilla".

"Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta íntegra intimidad".

Relacionados:
Alejandro SanzFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD