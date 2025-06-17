Alejandro Sanz responde a fan que lo acusó de abuso: "Qué pena"

Video Hija de Joan Sebastian habría sido víctima de abuso del actor Jorge Reynoso: son familiares

Alejandro Sanz respondió a las acusaciones de abuso que Ivet Playà, exfan y exintegrante de su equipo de trabajo hizo contra él.

"Ivet,

Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora.

PUBLICIDAD

En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no.

Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida.

Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad", escribió en una historia de Instagram este 17 de junio.

Alejandro Sanz respondió a Ivet Playa tras ser acusado de abuso. Imagen Alejandro Sanz/Instagram e Ivet Playa/TikTok

Ivet Playà acusó a Alejandro Sanz de abuso

Ivet Playà dijo haber vivido una "terrible pesadilla" con el cantante. La joven detalló en un video de TikTok supuestos detalles de la relación donde presuntamente sufrió abuso.

Según Ivet, su vínculo comenzó en 2015, cuando ella era una fan y Alejandro Sanz la siguió en redes sociales y comenzó a interactuar con sus publicaciones.

El primer encuentro en privado, dijo, ocurrió cuando Ivet tenía 18 años y Sanz 49: "Ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio lo sabía. Yo era una niña".

A los 22 años, Ivet dice haberse mudado de Barcelona a Madrid porque Alejandro Sanz la contrató para trabajar para él. Ella asegura que estas conversaciones privadas eran "espiadas", aunque ella "no tenía nada que esconder".



La ex fan de Sanz afirmó que el vínculo personal con él se volvió "irremediable" y se transformó en "íntimo y sexual", pero que posteriormente se convirtió en una "terrible pesadilla".