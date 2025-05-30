¿Candela Márquez y Alejandro Sanz terminaron su noviazgo por Shakira?: revelan nuevos detalles

Video Candela Márquez y Alejandro Sanz: su amor lo sacó de su momento más triste

Candela Márquez y Alejandro Sanz desataron rumores de ruptura luego de que la actriz de la telenovela ‘Fuego Ardiente’ dejara de seguir al intérprete español y a Shakira en Instagram.

Aunque ni ella ni él eliminaron sus fotografías juntos, el 'unfollow' de Candela Márquez a Alejandro Sanz desató varias teorías, una de ellas, que la supuesta ruptura habría sido a causa de Shakira, a quien la intérprete también dejó de seguir en Instagram.

En medio de las especulaciones por su supuesta ruptura, este 29 de mayo, Alejandro Sanz y Shakira estrenaron el tema ‘Bésame’, lo que avivó las especulaciones sobre supuestos celos de la española hacía la colombiana.

Candela Márquez y Alejandro Sanz seguirían juntos, reportan

Aunque hasta el momento ni Candela Márquez ni Alejandro Sanz han confirmado o negado los rumores sobre una supuesta ruptura, el paparazzo Jordi Martin reportó que una persona cercana al intérprete de ‘Corazón partío’ le aseguró que “siguen juntos”.

“Me he puesto en contacto con un gran amigo mío, de la época en la que yo viví en Miami. Una persona de máxima confianza de Alejandro Sanz y me asegura que no hay ruptura, que siguen juntos”, declaró en su canal de YouTube el 29 de mayo.

El colaborador de El Gordo y La Flaca también se refirió a los rumores que señalan a Shakira como la supuesta tercera en discordia en la relación del intérprete, con quien él lleva años de amistad.

“Son amigos, amigos de toda la vida. Amigos desde hace 25 años. Una amistad preciosa que han mantenido a lo largo de estos años, que se fortaleció cuando Alejandro Sanz vivía en Miami y Shakira también… Una amistad que ha durado todos estos años”, subrayó.

Por último, Jordi Martín reveló que la noche del 28 de mayo, Candela Márquez y Alejandro Sanz habrían sido vistos en un restaurante de la ciudad de Miami, donde la actriz se encuentra trabajando en un proyecto cinematográfico, mientras que él solamente estaría acompañándola.

“El entorno de Alejandro Sanz me asegura que no, que ellos siguen juntos, que Candela Márquez y Alejandro Sanz anoche estaban juntos. Incluso, este amigo mío ayer comió con ellos en la ciudad de Miami”, dijo

“Candela Márquez está en estos momentos rodando un proyecto cinematográfico. Alejandro ha regresado a la ciudad de Miami para acompañar a su pareja en este proyecto cinematográfico”, sentenció.

Los inicios de su romance

Alejandro Sanz, quien es 20 años mayor que Candela Márquez, dio pistas de su romance con Candela tras intercambiar con ella románticos mensajes en Instagram. Sin embargo, los rumores se hicieron más fuertes luego de ser captados besándose en público.

El 5 de noviembre, los famosos confirmaron su relación a través de un par de fotografías que compartieron en Instagram, donde aparecían con las manos entrelazadas.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2024 hicieron su primera aparición pública durante el homenaje que Carlos Vives recibió en los Latin GRAMMY y, posteriormente, en la alfombra roja de la misma entrega de premios.