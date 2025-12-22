Alejandro Sanz Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían terminado su noviazgo, ¿por un tercero? El cantante y la actriz "se han dicho adiós", según fuentes de la revista ¡Hola! España. ¿Sería por una tercera persona? Esto se sabe.



Video Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían puesto fin a su relación

Alejandro Sanz y Candela Márquez rompieron su relación después de un año juntos, reporta la revista ¡Hola! España este 22 de diciembre.

La noticia toma por sorpresa a sus seguidores, pues apenas el pasado 19 de diciembre estuvieron juntos para celebrar el cumpleaños 57 del cantante y posaron juntos hace tres semanas en una gala organizada por el Consulado Italiano en Madrid.

¿Alejandro Sanz y Candela Márquez terminaron por "terceras personas"?

La pareja, según la revista, no rompieron su noviazgo por una infidelidad sino porque "sus personalidades los rebasaban".

"Están locos el uno por el otro, pero son dos caracteres muy pasionales", dijeron presuntas fuentes de su "círculo más cercano".

Esta no sería la primera vez que Sanz y Candela se separan, supuestamente en ocasiones anteriores ya habían hecho pausas.

Debido a la inestabilidad de la relación, las fuentes de la publicación creen que podrían regresar, pero "en este momento se han dicho adiós".

Había rumores de ruptura por cercanía de Sanz y Shakira

El 15 de noviembre, el periodista Jordi Martín reportó en su canal de YouTube que, presuntamete, Alejandro Sanz y Candela Márquez habían terminado su noviazgo de manera definitiva.

Según el colaborador de El Gordo y La Flaca esta separación ocurrió por presuntos problemas de inseguridad de la actriz ante la cercanía del cantante español con Shakira.

“Anoche cuando veo que no va (Candela Márquez) a los Latin GRAMMY, me pongo en contacto con gente muy cercana a Alejandro Sanz y me dicen las fuentes (…) que esta relación estaba super deteriorada. Esta relación se empieza a deteriorar cuando el famoso beso de Shakira y Alejandro Sanz”, contó.