Ex de Alejandro Sanz reacciona a la cercanía entre el cantante y Shakira en medio de rumores

Video El video de Shakira en plena cena con un misterioso hombre en Miami: ¿su nuevo amor?

La cercanía que Shakira y Alejandro Sanz han demostrado en las últimas semanas en medio de rumores de una aparente separación del cantante con Candela Márquez sigue dando de qué hablar.

Jaydy Michel, expareja de Alejandro Sanz y madre de su hija Manuela, fue cuestionada sobre la aparente ruptura de su ex durante los ELLE Style Awards 2025. Sin embargo, prefirió no emitir opinión alguna.

PUBLICIDAD

“No tengo opinión porque no me incumbe, pero tampoco, honestamente no lo sé…”, dijo en declaraciones retomadas por Europa Press.

Aunque la actriz optó por mantenerse al margen de la situación y ser discreta con la vida personal de su exesposo, sí declaró que entre Alejandro Sanz y Shakira solamente existiría una muy buena amistad.

“Ay, Dios mío, pero por Dios. no tengo ni idea, te lo juro, no lo sé. Yo creo que tienen una muy buena amistad y se estiman y se respetan un montón, pero te mentiría si te dijera algo más…”, aseguró, mientras que en otro punto de la conversación compartió que le gusta respetar la privacidad del intérprete de 'Corazón Partío'.

“Que yo sepa (Alejandro) está bien. ¿Sabes qué pasa? Es que como no me gusta que me pregunten, yo no pregunto, y más que nada por discreción también. Hace mucho que no lo veo porque está en Miami y yo estoy en España, pero sé que está bien”, sentenció.

Los rumores de un supuesto triángulo amoroso

La química que Alejandro Sanz y Shakira proyectaron en el escenario en el arranque de la gira por Estados Unidos de la colombiana puso a los cantantes en la mira, ya que semanas más tarde lanzaron una canción titulada ‘Bésame’.

Al mismo tiempo del lanzamiento, se reportó que Candela Márquez había dejado de seguir en redes sociales a Alejandro Sanz, lo que muchos interpretarían como una pista de su aparente separación.

Los rumores se hicieron más fuertes luego de que la actriz también dejara de seguir a Shakira en Instagram. Este último movimiento de Candela Márquez desató especulaciones sobre que la colombiana sería la tercera en discordia.

PUBLICIDAD

El 29 de mayo, el paparazo Jordi Martín reportó que una persona cercana a Alejandro Sanz le aseguró que tanto él como Candela Márquez “siguen juntos”. Incluso, aseguró que entre el español y Shakira solo había una "amistad".

“El entorno de Alejandro Sanz me asegura que no, que ellos siguen juntos, que Candela Márquez y Alejandro Sanz anoche estaban juntos. Incluso, este amigo mío ayer comió con ellos en la ciudad de Miami”, dijo

“Candela Márquez está en estos momentos rodando un proyecto cinematográfico. Alejandro ha regresado a la ciudad de Miami para acompañar a su pareja en este proyecto cinematográfico”, sentenció.