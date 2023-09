Mitos y verdades de la diabetes en la comunidad latina: ¡Lo que debes saber!

La diabetes es una enfermedad metabólica que ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera efectiva. La insulina es una hormona que regula el nivel de glucosa en sangre y permite que las células utilicen la glucosa como fuente de energía. Si nuestro cuerpo no regula la glucosa, esta se acumula en la sangre y puede causarnos problemas de salud a largo plazo.