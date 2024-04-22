Luna Rosa 2024: el fenómeno brillante que nos trae abundancia y GRANDES cambios este abril

Video Luna Rosa: esta es la poderosa y ancestral razón por la que es llamada así la luna llena de abril

La cuarta luna llena del año, que sucede en abril, es conocida por el nombre de Luna rosa, y es uno de los fenómenos más bonitos del año, sobretodo por lo que significa. Los análisis astrológicos la consideran una de las lunas llenas que mejor energía nos proporciona, y es justo lo que necesitamos para enfrentar el largo año que se inicia luego de Semana Santa.

Para que conozcas un poco más a este fenómeno y te beneficies de sus buenas energías, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la luna llena rosa.

¿Qué es la Luna Rosa y cuándo ocurre?

Es importante aclarar que, a pesar de su nombre, la luna no se ve de color rosa pero sí mucho más brillante, y a veces más grande, de lo normal. Este fenómeno lunar ocurre todos los años antes o después de Semana Santa. De hecho, esta luna lleva ese nombre gracias a los nativos norteamericanos, y se debe a las flores silvestres de color rosa, conocidas como Phlox, que tiñen de rosado el suelo en los Estados Unidos y Canadá durante la primavera.

Estos nativos consideraban que dichas flores y, por lo tanto, la luna rosa, eran sinónimo de abundancia. Otras denominaciones que la luna llena de abril recibe son las de luna de huevo y luna de pescado.

Sea cual sea su denominación, el fenómeno está estrechamente vinculado con la llegada total de la primavera en el hemisferio norte y, con ella, una temporada de cambios, sobre todo en nuestro ánimo.

La Luna Rosa llega para brindarnos poderosas energías y favorecer cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida. Es la temporada perfecta para llevar adelante proyectos que hayan sido pospuestos, pues su éxito es más propicio.

De acuerdo con la consejera espiritual Cherokee Billie, es una época maravillosa del año porque expresa renacimiento y renovación. Y, si aprovechamos su energía mágica, podemos experimentar grandes cambios en las relaciones, el autocuidado y la vida profesional.

Este 2024, la Luna Rosa iluminará el cielo nocturno y será visible este martes 23 de abril, alcanzando su máximo punto a las 7:48 p.m. EDT. Y si por alguna razón te la pierdes, no te preocupes, podrá seguirse observando hasta el jueves. Ahora ya lo sabes, la mejor hora para mirar al cielo y ver la Luna Rosa de abril es justo después del atardecer.

