¡Libérate del síndrome del impostor! Consejos para abrazar tu verdadero potencial

¿Alguna vez te has sentido que no puedes lograr algo, que no eres suficiente o que no mereces el éxito? Contrario a lo que pudiéramos pensar este sentimiento es más común de lo que parece y afecta a muchas personas. Se trata del síndrome del impostor que, puntualmente, es un fenómeno psicológico que te hace dudar de tus habilidades.