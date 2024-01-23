Menstruación con mal olor: ¿por qué sucede? Médico lo explica

¿Es normal sentir olor muy fuerte en la menstruación? ¿Puede estar relacionado con alguna enfermedad? El ginecólogo Dr. Celso Luiz Borrelli, del Hospital del Corazón de San Pablo, esclarece dudas sobre el problema y explica cuáles son algunas de las causas que lo generan.

¿Cuál es el olor normal de la menstruación?

El olor que se siente en la menstruación es el del tejido del endometrio que se desprende de la pared del útero y causa el sangrado en el período menstrual. Según el especialista, cuando el endometrio se descama, hasta que sea eliminado por la vagina, puede ser que ocurra un proceso de descomposición y necrosis del tejido que promueve un olor propio de la menstruación, pero que no debe ser tan incómodo.

"El olor es característico de la sangre. Pero si este es fuera de lo común y hay algún tipo de infección, ese olor queda fétido, oliendo a podrido", explica el médico. No obstante, remarca la influencia del olfato a la hora de determinar lo que puede ser un olor normal del que no. "Hay pacientes que creen que el olor es muy fuerte, pero en realidad es normal, ya que existe la individualidad de la menstruación y del olfato, por lo que puede llegar a producir una confusión. Lo que es muy fuerte para una persona, puede ser natural en la evaluación de un médico experto".

Menstruación con mal olor: principales causas

Flujo muy intenso

Cuando la mujer tiene un mayor volumen de descamación del endometrio y el flujo de sangre es muy intenso durante la menstruación, puede que el olor sea más fuerte. Esto es porque hay más tejido endometrial en proceso de descomposición, lo que hace que el olor de necrosis sea más intenso. «Mezclando el endometrio con sangre, tienes producto orgánico que, dependiendo de la cantidad y del tiempo acumulado en la cavidad vaginal, puede tener una descomposición que genere olor más fuerte. No obstante, a pesar de ser más fuerte, el olor no debe ser fétido», explica el especialista.

Demora en cambiar la toalla sanitaria

Cuanto más tiempo la sangre queda en el apósito, más fuerte tiende a ser el olor de la menstruación, ya que el material continúa en contacto con el cuerpo y el proceso necrótico sigue sucediendo. El ideal es cambiarlo cada 3 horas o antes, dependiendo de la intensidad del sangrado.

Una investigación sobre la sangre menstrual a través de tiras reactivas contenidas en toallas sanitarias reveló casos de virus del papiloma humano de alto riesgo, reportó la Universidad de Stanford. Imagen Imagen compuesta con fotos de Adobe Stock / Víctor Vorrath.

Partes del tampón dentro del canal vaginal

Según el Dr. Borrelli, esto merece atención:

"Muchas mujeres no lo perciben, pero cuando quitan el tampón, pueden dejar pedazos de algodón dentro de la vagina, y ese material orgánico en contacto con la sangre y la vagina se termina infectando generando un olor muy fuerte y muy cerca al olor a podrido", explica el doctor.

Condón dentro de la vagina

Cuando este anticonceptivo se suelta o se rompe y partes de él se quedan dentro del canal vaginal, puede provocar un serio riesgo de infección y cuando la sangre entra en contacto con el material, produce el olor fétido.

Condones Imagen Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

¿Puede ser vaginosis bacteriana?

La vaginosis bacteriana es una infección en la vagina de origen bacteriano. Es muy común en las mujeres en edad reproductiva y se produce cuando hay un desequilibrio en la flora bacteriana de esa región, lo que permite el crecimiento de ciertos elementos patógenos y provoca en algunos casos secreciones anormales, picazón y mal olor.

No obstante, el especialista explica que:

"La vaginosis bacteriana causa mal olor debido a la acción de las bacterias con las células de la vagina y presenta también olor también fuera del período menstrual, por lo que no es una característica propia de la menstruación con mal olor".

¿Cómo identificar un problema de salud, si la menstruación tiene mal olor?

Si sientes que el olor de la menstruación se asemeja al olor del pescado podrido, es necesario buscar un ginecólogo que pueda realizar un examen especular para lograr analizar el canal vaginal y encontrar los posibles cuerpos extraños que estén causando infecciones, como restos de absorbentes u otros tipos de materiales.

"Dependiendo de lo que el médico encuentre en el examen, determinará el tratamiento adecuado. Si es solo un material olvidado por poco tiempo, normalmente retirarlo del canal vaginal ya es suficiente, pero si hay secreción anormal, es posible que una infección esté establecida. En estos casos, lo más indicado es usar antibiótico en el sitio o vía oral", indica el Dr. Celso Luiz Borrelli.

Ya lo sabes, si sientes mal olor durante la menstruación, debes tomar los recaudos necesarios para poder solucionarlo.