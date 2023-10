¿Por qué nos da tanta flojera hacer ejercicio? 5 hábitos secretos para solucionarlo y no faltar a tu entrenamiento

Sonó la alarma y es hora de levantarse para empezar el entrenamiento que has planeado desde hace días, pero no puedes salir de la cama. Te has puesto a pensar, ¿por qué nos resistimos a levantarnos y dejar que la flojera nos gane cuando se trata de hacer ejercicio? Estamos seguras de que todas las personas han experimentado esta sensación en una o varias ocasiones.