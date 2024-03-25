Descubre los posibles riesgos en tu salud al usar la inyección de semaglutida para bajar de peso

Lucir un cuerpo delgado es el ideal de muchas personas que luchan a diario con la obesidad. Sueñan con la posibilidad de tener un cuerpo normativo y acuden a un sinfín de métodos y tratamientos médicos, poco seguros y eficaces. Las celebridades son, muchas veces, quienes marcan la pauta de qué tratamiento para rebajar kilos es el más popular del momento.

Actualmente, en Hollywood, celebridades como Kim Kardashian, Elon Musk, Amy Shumer, entre otros, han reaparecido luciendo un cuerpo delgado en muy poco tiempo. ¿Cómo es posible? El secreto fue revelado, pues Hollywood consume un medicamento “milagro contra la obesidad”: se trata de las inyecciones para bajar de peso Ozempic y Wegovy.

PUBLICIDAD

¿Qué son Ozempic y Wegovy, y para qué sirven?

De acuerdo con la Institución de Atención Médica, Enseñanza e Investigación de la Universidad de California (UCLA Health, por su nombre en inglés) señala que se trata de semaglutida, un medicamento innovador, originalmente diseñado para tratar la diabetes. Sin embargo, ha surgido como una herramienta que promete resultados eficaces contra la obesidad.

Video Bajar de peso utilizando Ozempic, ¿tiene riesgos?



Fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos en 2021. Pertenece a una clase de medicamentos conocidos como GLP-1 que imitan la acción de la hormona GLP-1 liberada después de comer y que da sensación de saciedad.

¿Son seguras las inyecciones para perder peso?

Las inyecciones de semaglutida, comercializadas bajo el nombre de Ozempic o Wegovy, se han vuelto cada vez más populares para la pérdida de peso. Son administradas subcutáneamente y han mostrado buenos resultados en ensayos clínicos.

De acuerdo con una publicación de The New England Journal of Medicine 2,000 adultos con obesidad utilizaron semaglutida junto con dieta y ejercicio. El resultado fue una pérdida significativa de peso en comparación con aquellos que solo realizaron cambios en su estilo de vida.

obese fat man injecting Semaglutide Ozempic injection control blood sugar levels Imagen imyskin/Getty Images/iStockphoto

Riesgos latentes

Sin embargo, a pesar de sus resultados prometedores, la semaglutida no está exenta de ocasionar riesgos a la salud de quien lo utiliza. Primero, debes tener en cuenta que como cualquier medicamento debe ser prescrito por un profesional.

PUBLICIDAD

Aunque los riesgos suelen ser leves, en comparación con las complicaciones de salud que puedes tener con la obesidad. Los efectos secundarios comunes incluyen: mareos, fatiga, problemas gastrointestinales como diarrea y estreñimiento, dolores de cabeza y malestar estomacal.

Como efectos secundarios más graves que puede provocar la inyección para bajar de peso se encuentra el riesgo de la aparición de tumores en la tiroides.

¿Su versión genérica es segura? Esto dice la FDA

Debido a su popularidad, se ha reportado la escasez de marcas Ozempic y Wegovy. En estos casos, existen laboratorios que pueden ofrecer semaglutida genérica solo si cumplen con los requisitos de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C).

Sin embargo, la FDA ha mostrado su preocupación sobre estos medicamentos genéricos, ya que pueden no ser seguros ni efectivos. Muchos de ellos, incluso, utilizan diferentes formas de semaglutida que no han sido probadas. Incluso se han reportado medicamento falsificado que puede derivar en problemas graves de salud y poner en riesgo la vida del paciente llevándolo a una falla de organos general.



La FDA envió cartas a distintas asociaciones médicas para explicar su preocupación por la salud de los pacientes. Asimismo, señaló que solo se debería tomar este medicamento con una receta médica y comprarla en una farmacia con licencia.

Es importante asegurarte de que cualquier medicamento que tomes sea seguro y efectivo. Así que por más milagroso que parezca, recuerda que no hay tratamientos mágicos y debes acudir con tu médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento. Sigue sus instrucciones cuidadosamente.

PUBLICIDAD